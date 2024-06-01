Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2024-2025 Digelar Mulai 2 Agustus, Kuota Pemain Asing Bertambah Jadi 8!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |13:37 WIB
Laga di Liga 1 2023-2024. (Foto: Persib Bandung)
LIGA 1 2024-2025 akan mulai digelar pada 2 Agustus 2024. Setiap tim di Liga 1 pun nantinya diperbolehkan punya 8 pemain asing.

Kabar ini disampaikan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (Dirut PT LIB), Ferry Paulus. Dia menjelaskan kompetisi Liga 1 2024-2025 akan dimulai pada 2 Agustus 2024 dan akan selesai pada akhir Mei 2025.

Persib Bandung

“Musim depan itu pasti kick off-nya di tanggal 2 Agustus. Sudah pasti kami tetapkan tanggal 2 Agustus. (Kompetisi selesai) akhir Mei,” kata Ferry Paulus kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Bangkalan, Madura, Jumat 31 Mei 2024.

Ferry Paulus menjelaskan kuota pemain asing tiap klub Liga 1 akan bertambah menjadi delapan orang mulai musim depan. Meski jumlahnya bertambah, ia mengatakan setiap tim hanya bisa memainkan lima pemain asing bebas, plus satu Asia secara bersamaan di setiap pertandingan.

