Format Liga 1 2024-2025 Dipastikan PT LIB Tidak Alami Perubahan

FORMAT Liga 1 2024-2025 dipastikan tidak alami perubahan. Hal ini diungkap langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (Dirut PT LIB), Ferry Paulus.

Ya, Liga 1 2023-2024 telah resmi berakhir usai Persib Bandung keluar sebagai juara. Kepastian tersebut didapat Maung Bangdung -julukan Persib Bandung- setelah menang agregat 6-1 atas Madura United di babak final Championship Series 2023-2024.

Ferry Paulus pun memastikan format Liga 1 2024-2025 akan sama dengan tahun ini. Pasalnya, ia menilai adanya keuntungan komersial dengan diadakanya musim Reguler dan Championship Series.

“Pasti kayak begini. Karena memang dari sisi komersial kami banyak kebantu ya. Artinya kalau komersialnya lebih besar, ada tambahan insentif dan kontribusi yang akan meningkat ya. Harapannya tahun depan juga pasti meningkat,” kata Ferry Paulus kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Bangkalan, Madura, Jumat 31 Mei 2024.

Hal tersebut akan membuat 18 peserta Liga 1 2024-2025 bertekad mengakhiri posisi empat besar di musim reguler. Sebab, hanya empat tim yang akan tampil di babak Champhionship Series.