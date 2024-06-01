5 Pemain Diisukan Merapat ke Persebaya Surabaya untuk Liga 1 2024-2025, Ada Mohammed Rashid hingga Malik Risaldi!

5 pemain diisukan merapat ke Persebaya Surabaya untuk Liga 1 2024-2025. Di antaranya, ada Mohammed Rashid hingga Malik Risaldi.

Ya, tim-tim di Liga 1 akan berbenah usai musim 2023-2024 berakhir. Demi tampil lebih moncer musim depan, transfer pemain pun siap dilakukan, termasuk oleh Persebaya Surabaya.

Kabarnya, klub berjuluk Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- itu pun sudah mendapat rekomendari dari sang pelatih, yakni Paul Munster, dalam merekrut pemain anyar. Ada lima pemain yang dikanarkan telah menjalin kesepakatan dengan Persebaya Surabaya.

Salah satu pemain itu adalah Mohammed Rashid asal Palestina yang sebelumnya memperkuat Bali United. Kemudian, ada Francisco Rivera asal Meksiko dan Malik Risaldi, yang sebelumnya memperkuat Madura United.

Lalu, ada dua pemain asing asal Portugal. Mereka adalah Gilson Costa dan Flavio Silva yang sebelumnya memperkuat Persik Kediri.

Sejauh ini, Persebaya memang masih mengikat kerjasama satu pemain asing, yakni Bruno Moreira. Selain Bruno, beberapa pemain lokal lainnya, seperti Arief Catur Pamungkas, Andre Oktaviansyah, Ernando Ari Sutaryadi, Kasim Botan, hingga Oktafianus Fernando juga masih jadi andalan tim itu.