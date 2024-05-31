Ramai Dikaitkan ke AZ Alkmaar, Calvin Verdonk Ternyata Ingin Berkarier di Luar Belanda

JAKARTA – Calon pemain Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, angkat bicara soal kariernya di dunia sepakbola Eropa. Tengah ramai dikaitkan dengan klub Liga Belanda, AZ Alkmaar, Calvin Verdonk ternyata ingin berkarier di luar Belanda.

Ya, AZ Alkmaar dikabarkan sangat ingin mendapatkan jasa pemain itu untuk musim depan. Dia saat ini pun masih terikat kontrak dengan tim Liga Belanda, NEC Nijmegen, sampai akhir Juni 2025.

Calvin mengatakan sudah memutuskan akan meniti karier di luar Belanda. Hal itu pun bisa dipastikan memutus kans dia akan bergabung dengan AZ Alkmaar untuk musim depan.

"Saya masih punya satu tahun sisa kontrak (di NEC Nijmegen). Tapi, saya mau mengambil langkah keluar dari luar negeri (Belanda). Jadi, kita lihat nanti," kata Calvin di Jakarta, Jumat (31/5/2024).