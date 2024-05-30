Link Live Streaming Persija Jakarta vs PSIS Semarang di RCTI Premium Sports 2024 Malam Ini, Klik di Sini!

LINK live streaming Persija Jakarta vs PSIS Semarang di RCTI Premium Sports 2024 malam ini dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS) pada Kamis (30/5/2024) pukul 19.00 WIB bisa disaksikan di Vision+.

Ya, ajang sepakbola RCTI Premium Sports 2024 bakal mulai digelar pada hari ini. RCTI Premium Sports 2024 sendiri diikuti oleh empat tim.

Ada dua tim yang berasal dari Indonesia, yakni Persija Jakarta dan PSIS Semarang. Sementara itu, dua tim lainnya berasal dari Malaysia, yakni Sabah FC dan Selangor FC.

Pada hari perdana, Persija Jakarta akan dihadapkan dengan PSIS Semarang. Laga ini tentunya akan berlangsung seru dan menarik.

Kedua tim itu sendiri sejatinya baru saja bertemu dalam laga pekan ke-34 alias terakhir Liga 1 2023-2024. Dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 30 April 2024 sore WIB itu, duel sengit tersaji.