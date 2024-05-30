Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal RCTI Premium Sports Hari Ini: Persija Jakarta vs PSIS Semarang, Sabah FC vs Selangor FC, Nonton Live Streaming di Vision+!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |15:17 WIB
Jadwal RCTI Premium Sports Hari Ini: Persija Jakarta vs PSIS Semarang, Sabah FC vs Selangor FC, Nonton Live Streaming di Vision+!
Saksikan RCTI Premium Sports secara live streaming di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL RCTI Premium Sports hari ini, Kamis (30/5/2024), akan diulas dalam artikel ini. Ada sederet laga seru yang mempertemukan Persija Jakarta vs PSIS Semarang dan Sabah FC vs Selangor FC. Laga-laga seru itu bisa disaksikan secara live streaming di Vision+!

Ya, turnamen RCTI Premium Sports 2024 akan dimulai hari ini, Kamis 30 Mei 2024. Jakarta International Stadium (JIS) akan menjadi tempat bersejarah dan saksi bisu perjuangan 4 klub sepakbola legendaris ini.

Persija Jakarta

Empat tim, di mana dua dari Indonesia (Persija Jakarta dan PSIS Semarang) dan dua dari Malaysia (Sabah FC dan Selangor FC), akan bertanding memperebutkan tempat ke babak selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan pertandingannya!

Berikut Jadwal Lengkap RCTI Premium Sports:

Pertandingan 1

Sabah FC vs Selangor FC

Jam: 16.00 WIB

Live streaming: Channel Vision+ LIVE 3

Link live streaming dapat diakses dengan klik di sini

Pertandingan 2

Persija Jakarta vs PSIS Semarang

Jam: 19.00 WIB

Live streaming: Channel Vision+ LIVE 3

Link live streaming dapat diakses dengan klik di sini

