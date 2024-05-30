Saksikan RCTI Premium Sports yang Menyajikan Pertandingan Bergengsi Derbi Serumpun Antara 2 Klub Indonesia dan 2 Klub Malaysia, Live di RCTI!

UNTUK pertama kalinya RCTI mempersembahkan event sepakbola bergensi 2024 dengan nama RCTI Premium Sports. Event bergengsi ini akan di ikuti oleh 4 klub terbaik di Asia tenggara diantaranya 2 klub Raksasa dari Indonesia yaitu Persija Jakarta dan PSIS Semarang, 2 klub raksasa dari Malaysia, Sabah FC dan Selangor FC.

Event ini akan diselenggarakan di Jakarta International Stadium (JIS), stadion sepak bola pertama di Indonesia yang memiliki fasilitas atap buka-tutup dan memiliki kapasitas 82,000 kursi penonton. Stadion ini merupakan stadion sepak bola dengan fasilitas atap buka-tutup terbesar di benua asia.

RCTI Premium Sports mempunyai tagline “derbi serumpun” antara dua klub Indonesia vs dua klub Malaysia yang menyajikan pertandingan dengan format empat tim yang langsung melaju ke semifinal.

Di mana dua tim yang menang di pertandingan pertama akan langsung masuk final dan dua tim yang kalah akan memperebutkan juara ketiga.

Pertandingan pertama akan mempertemukan tim Indonesia yaitu Persija Jakarta vs PSIS Semarang dan pertandingan kedua dari tim malaysia Sabah FC vs Selangor FC. Pertandingan pertama akan dilakukan pada hari Kamis, 30 Mei 2024 dan perebutan juara 3 dan juara 1 akan dilakukan dihari yang sama pada Minggu, 2 Juni 2024.