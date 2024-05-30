Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Bikin Ulah Gara-Gara Tak Dipanggil Timnas Thailand Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026!

BEK kontroversial Jonathan Khemdee membuat ulah-ulah gara-gara tak dipanggil pelatih Timnas Thailand, Masatada Ishii, jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan China (tandang, 6 Juni 2024) dan Singapura (kandang, 11 Juni 2024).

Pesepakbola 22 tahun itu mempertanyakan keputusan Masatadi Ishii yang tak memanggilnya. Ia menilai layak memperkuat lini pertahanan skuad Gajah Perang.

“Saya ingin tahu dari mana mereka (tim kepelatihan) menilai para pemain,” kata Jonathan Khemdee sambil menampilkan emoji patah hati, Okezone mengutip dari Soha.vn.

Jonathan Khemdee memberi penilaian seperti itu karena tampil kukuh di Liga 1 Thailand 2023-2024 bersama sang klub, Ratchaburi FC. Dari 26 penampilan, Jonathan Khemdee sanggup mengemas satu gol.

Berkat bantuan Jonathan Khemdee, Ratchaburi FC hanya kemasukan 35 kali musim lalu. Jumlah itu merupakan yang paling sedikit Ketiga di bawah Bangkok United (kebobolan 24 gol) dan Buriram United (kebobolan 27 gol).

BACA JUGA: Pelatih Timnas Thailand Akui Permainan Timnas Indonesia Meningkat Pesat Jelang Piala AFF 2024

Hanya saja, pernyataan Jonathan Khemdee tidak disukai sejumlah masyarakat Thailand di media sosial. Jonathan Khemdee dinilai tidak menghormati keputusan yang bibuat juru taktik Timnas Thailand asal Jepang tersebut.