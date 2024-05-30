Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Borneo FC vs Bali United di Perebutan Tempat Ketiga Liga 1 2023-2024: Hujan Lima Gol, Serdadu Tridatu Tertinggal 2-3!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |20:13 WIB
Hasil Babak Pertama Borneo FC vs Bali United di Perebutan Tempat Ketiga Liga 1 2023-2024: Hujan Lima Gol, Serdadu Tridatu Tertinggal 2-3!
Laga Borneo FC vs Bali United. (Foto: Bali United)
A
A
A

HASIL babak pertama Borneo FC vs Bali United di perebutan tempat ketiga Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Serdadu Tridatu -julukan Bali United- kini tertinggal 2-3.

Ya, hujan lima gol terjadi di Stadion Batakan, Balikpapan, pada Kamis (30/5/2024) malam WIB dalam pertandingan leg II perebutan tempat ketiga Liga 1 2023-2024. Sempat unggul 3-0, Stefano Lilipaly dan kolega hanya memimpin 3-2 di akhir babak pertama.

Borneo FC vs Bali United

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tampil di depan publik sendiri, Borneo FC langsung tancap gas menyerang begitu pertandingan dimulai. Hasilnya, mereka sukses unggul 1-0 saat laga baru berjalan tiga menit lewat gol Wiljan Pluim.

Bahkan, pada menit delapan Pesut Etam -julukan Borneo FC- berhasil menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0. Kali ini giliran Felipe Cadenazzi yang menjebol gawang Adilson Maringa dengan sepakannya setelah lolos dari jebakan offside.

Terus menyerang, Borneo FC lagi-lagi mampu merobek jala gawang Serdadu Tridatu -julukan Bali United pada menit 21. Tim asuhan Pieter Huistra itu memimpin 3-0 via gol kedua Pluim yang menyambar umpan tarik Fajar Fathur Rahman dengan tendangannya yang akurat ke pojok kanan gawang.

Tertinggal tiga gol, Bali United mulai meningkatkan intensitas serangan dan nyaris mencetak gol pada menit 28 lewat tendangan chip I Made Andhika Wijaya yang membentur mistar gawang. Namun, pada akhirnya semenit kemudian mereka bisa memangkas ketertinggalan menjadi 1-3 via gol tandukan Elias Dolah yang memanfaatkan situasi sepak pojok.

Usaha yang dilakukan tim arahan Stefano Cugurra itu kembali membuahkan hasil pada menit 39. Sebuah bola liar yang berada di dalam kotak penalti tim tuan rumah dihajar dengan tendangan voli Irfan Jaya yang tak mampu dihalau oleh Nadeo Argawinata. Skor 2-3 untuk keunggulan Borneo FC itu pun bertahan hingga babak pertama usai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/49/3188523//borneo_fc-iMwG_large.jpg
Puncak Klasemen Terancam, Borneo FC Waspadai Kebangkitan Persija Jakarta dan Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/49/3188142//borneo_fc_kalah_1_3_dari_persib_bandung_di_super_league_2025_2026_okezone-2ORM_large.jpg
Dihajar Persib Bandung 3-1, Borneo FC Alihkan Fokus ke Laga Lawan Persebaya Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/49/3188238//fitrah_maulana-t3oW_large.jpg
Debut Manis di Persib Bandung saat Hadapi Borneo FC, Fitrah Maulana: Sangat Menegangkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/49/3188233//saddil_ramdani-RYnc_large.jpg
Reaksi Saddil Ramdani Usai Cetak Gol dan Bawa Persib Bandung Menang 3-1 atas Borneo FC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/09/51/1653445/jadwal-opening-ceremony-sea-games-2025-defile-atlet-indonesia-siap-beraksi-ows.webp
Jadwal Opening Ceremony SEA Games 2025: Defile Atlet Indonesia Siap Beraksi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/09/philippe_coutinho.jpg
Inter Milan Vs Liverpool, Philippe Coutinho Jagokan Siapa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement