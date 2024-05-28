Calon Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk Jadi Incaran AZ Alkmaar, Batu Loncatan Gabung AC Milan?

CALON pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk menjadi incaran klub yang finis di peringkat empat Liga 1 Belanda 2023-2024, AZ Alkmaar. Hal itu dikonfirmasi jurnalis asal Belanda, Maurice de Mandt.

“AZ dikabarkan sangat tertarik kepada Calvin Verdonk. Para pencari bakat telah memantau Calvin Verdonk dalam beberapa minggu terakhir. Di saat bersamaan, Verdonk ingin meninggalkan NEC, tapi ia lebih tertarik berkarier di luar negeri (Belanda),” kata Maurice de Mandt di akun X-nya, @mauricedemandt.

(Calvin Verdonk gemilang bersama NEC Nijmegen. (Foto: Instagram/@c.verdonk)

Tak heran Calvin Verdonk menjadi incaran. Pesepakbola 27 tahun ini tampil brilian bersama NEC Nijmegen di musim 2023-2024.

Dari 40 pertandingan di semua kompetisi bersama NEC Nijmegen, pemain yang dapat beroperasi sebagai fullback kiri dan bek tengah ini mencetak dua gol dan tiga assist.

Kontrak Calvin Verdonk bersama NEC Nijmegen berakhir pada 30 Juni 2025. Namun, pemain berdarah Aceh ini kabarnya tak mau memperpanjang Kontrak dan membuka peluang berkarier di luar negeri.

Jika nantinya benar gabung AZ Alkmaar, mungkinkah Calvin Verdonk Gabung AC Milan? Peluang itu terbuka.