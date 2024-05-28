Cetak Rekor di Arab Saudi, Cristiano Ronaldo Menggila hingga Jadi Top Skor Euro 2024?

CETAK rekor di Arab Saudi, Cristiano Ronaldo menggila hingga menjadi top skor Euro 2024? Cristiano Ronaldo pagi tadi mencetak sejarah baru dalam kariernya.

Cristiano Ronaldo tercatat sebagai pencetak gol terbanyak dalam satu musim Liga Arab Saudi. Hanya dari 31 laga bersama Al Nassr di Liga Arab Saudi 2023-2024, Cristiano Ronaldo mengemas 35 gol!

(Cristiano Ronaldo cetak rekor bersama Al Nassr)

Jumlah itu melewati rekor yang sebelumnya dipegang penyerang Timnas Maroko, Abderrazak Hamdallah. Di Liga Arab Saudi 2018-2019, penyerang 33 tahun itu mengemas 34 gol untuk Al Nassr.

Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah ketajaman Cristiano Ronaldo berlanjut di Euro 2024? Sekadar diketahui, Cristiano Ronaldo masuk ke dalam skuad Timnas Portugal proyeksi Euro 2024.

Pelatih Timnas Portugal, Roberto Martinez, masih menyertakan Cristiano Ronaldo, sekalipun sang pemain telah berusia 39 tahun. Peluang Cristiano Ronaldo mencetak banyak gol untuk Timnas Portugal di Euro 2024 terbuka lebar.

Dalam 10 laga terkini bersama Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo masih sanggup menggila. Dari 10 pertandingan terkini bersama Seleccao das Quinas, Cristiano Ronaldo mengemas 10 gol dan dua assist.