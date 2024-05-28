Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cetak Rekor di Arab Saudi, Cristiano Ronaldo Menggila hingga Jadi Top Skor Euro 2024?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |16:36 WIB
Cetak Rekor di Arab Saudi, Cristiano Ronaldo Menggila hingga Jadi Top Skor Euro 2024?
Cristiano Ronaldo berpeluang menjadi top skor Euro 2024. (Foto: REUTERS)
A
A
A

CETAK rekor di Arab Saudi, Cristiano Ronaldo menggila hingga menjadi top skor Euro 2024? Cristiano Ronaldo pagi tadi mencetak sejarah baru dalam kariernya.

Cristiano Ronaldo tercatat sebagai pencetak gol terbanyak dalam satu musim Liga Arab Saudi. Hanya dari 31 laga bersama Al Nassr di Liga Arab Saudi 2023-2024, Cristiano Ronaldo mengemas 35 gol!

Cristiano Ronaldo cetak rekor bersama Al Nassr

(Cristiano Ronaldo cetak rekor bersama Al Nassr)

Jumlah itu melewati rekor yang sebelumnya dipegang penyerang Timnas Maroko, Abderrazak Hamdallah. Di Liga Arab Saudi 2018-2019, penyerang 33 tahun itu mengemas 34 gol untuk Al Nassr.

Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah ketajaman Cristiano Ronaldo berlanjut di Euro 2024? Sekadar diketahui, Cristiano Ronaldo masuk ke dalam skuad Timnas Portugal proyeksi Euro 2024.

Pelatih Timnas Portugal, Roberto Martinez, masih menyertakan Cristiano Ronaldo, sekalipun sang pemain telah berusia 39 tahun. Peluang Cristiano Ronaldo mencetak banyak gol untuk Timnas Portugal di Euro 2024 terbuka lebar.

Dalam 10 laga terkini bersama Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo masih sanggup menggila. Dari 10 pertandingan terkini bersama Seleccao das Quinas, Cristiano Ronaldo mengemas 10 gol dan dua assist.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/07/51/1652809/gregoria-mariska-lega-tim-bulu-tangkis-beregu-putri-indonesia-lolos-ke-semifinal-sea-games-2025-mbb.webp
Gregoria Mariska Lega Tim Bulu Tangkis Beregu Putri Indonesia Lolos ke Semifinal SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/07/timnas_indonesia_u_22_vs_filipina.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-22 Vs Filipina di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement