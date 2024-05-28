Komentar Cristiano Ronaldo Usai Pecahkan Rekor Top Skor Liga Arab Saudi

Cristiano Ronaldo mencetak rekor sebagai pencetak gol terbanyak satu musim Liga Arab Saudi 2023-2024 (Foto: Reuters)

RIYADH – Cristiano Ronaldo berhasil memecahkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak dalam satu musim di Liga Arab Saudi. Ronaldo pun mengungkapkan perasaannya lewat akun Instagram pribadinya (@cristiano), Selasa (28/5/2024).

Ronaldo berhasil menyumbang dua gol dalam kemenangan Al-Nassr atas Al-Ittihad 4-2 di pekan terakhir Liga Arab Saudi 2023-2024. Pertandingan itu berlangsung di Al-Awwal Stadium, Riyadh, Arab Saudi pada Selasa (28/5/2024) dini hari WIB.

Kemenangan ini mengunci Al-Nassr di posisi kedua klasemen akhir Liga Arab Saudi 2023-2024. Sementara, Ronaldo sukses mengakhiri musim sebagai topskor Liga Arab Saudi 2023-2024 dengan catatan 35 gol.

Dengan catatan itu, Ronaldo berhasil menciptakan rekor baru sebagai pencetak gol terbanyak dalam satu musim di Liga Arab Saudi. Megabintang Portugal itu sukses melewati catatan pemain asal Maroko Abderrazak Hamdallah yang mencetak 34 gol di musim 2018-2019.

Menariknya, Abderrazak saat itu juga berstatus sebagai pemain Faris Najd -julukan Al-Nassr. Usai mengukir rekor baru, Ronaldo langsung menumpahkan perasaan senangnya di media sosial pribadinya. Pemain berusia 39 tahun itu berbicara soal rekor yang berhasil dicetak olehnya.

“Saya tidak mengikuti rekor, rekor yang mengikuti saya,” tulis Ronaldo disertai dengan poster topskor sepanjang masa Liga Arab Saudi, dikutip pada Selasa (28/5/2024).