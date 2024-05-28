Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Komentar Cristiano Ronaldo Usai Pecahkan Rekor Top Skor Liga Arab Saudi

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |07:37 WIB
Komentar Cristiano Ronaldo Usai Pecahkan Rekor Top Skor Liga Arab Saudi
Cristiano Ronaldo mencetak rekor sebagai pencetak gol terbanyak satu musim Liga Arab Saudi 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

RIYADH – Cristiano Ronaldo berhasil memecahkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak dalam satu musim di Liga Arab Saudi. Ronaldo pun mengungkapkan perasaannya lewat akun Instagram pribadinya (@cristiano), Selasa (28/5/2024).

Ronaldo berhasil menyumbang dua gol dalam kemenangan Al-Nassr atas Al-Ittihad 4-2 di pekan terakhir Liga Arab Saudi 2023-2024. Pertandingan itu berlangsung di Al-Awwal Stadium, Riyadh, Arab Saudi pada Selasa (28/5/2024) dini hari WIB.

Kemenangan ini mengunci Al-Nassr di posisi kedua klasemen akhir Liga Arab Saudi 2023-2024. Sementara, Ronaldo sukses mengakhiri musim sebagai topskor Liga Arab Saudi 2023-2024 dengan catatan 35 gol.

Dengan catatan itu, Ronaldo berhasil menciptakan rekor baru sebagai pencetak gol terbanyak dalam satu musim di Liga Arab Saudi. Megabintang Portugal itu sukses melewati catatan pemain asal Maroko Abderrazak Hamdallah yang mencetak 34 gol di musim 2018-2019.

Menariknya, Abderrazak saat itu juga berstatus sebagai pemain Faris Najd -julukan Al-Nassr. Usai mengukir rekor baru, Ronaldo langsung menumpahkan perasaan senangnya di media sosial pribadinya. Pemain berusia 39 tahun itu berbicara soal rekor yang berhasil dicetak olehnya.

“Saya tidak mengikuti rekor, rekor yang mengikuti saya,” tulis Ronaldo disertai dengan poster topskor sepanjang masa Liga Arab Saudi, dikutip pada Selasa (28/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/51/3188176//cristiano_ronaldo_dan_lionel_messi_berpotensi_bentrok_di_perempatfinal_piala_dunia_2026_leomessi-RpBA_large.jpg
Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi di Perempatfinal Piala Dunia 2026, Begini Syaratnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/45/3187432//erling_haaland-JGwD_large.jpg
Kalahkan Cristiano Ronaldo, Erling Haaland Manusia Tercepat yang Cetak 100 Gol di Liga Inggris!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187245//cristiano_ronaldo-hsWo_large.jpg
4 Rekor Gila yang Bisa Dipecahkan Cristiano Ronaldo di Piala Dunia 2026, Nomor 1 Paling Mudah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185958//cristiano_ronaldo_mendapat_kabar_baik_usai_sanksi_fifa_ditangguhkan-bQO6_large.jpg
Sanksi FIFA Ditangguhkan, Cristiano Ronaldo Bisa Bela Timnas Portugal di Piala Dunia 2026!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/11/1652595/hasil-sepak-bola-putra-sea-games-2025-malaysia-bungkam-laos-41-eal.webp
Hasil Sepak Bola Putra SEA Games 2025: Malaysia Bungkam Laos 4-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/21/gelandang_timnas_indonesia_marselino_ferdinan.jpg
Marselino Absen, Timnas Indonesia U-22 Dituntut Tetap Bidik Medali Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement