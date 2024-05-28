Ambisi Pertahankan Gelar Juara Musim Depan, Inter Milan Langsung Fokus Bersiap Diri

SIMONE Inzaghi mengatakan Inter Milan langsung fokus menyiapkan diri untuk menyambut musim baru. Hal itu agar I Nerazzurri -julukan Inter Milan- dapat mempertahankan gelar juara Liga Italia.

Sebagaimana diketahui, Inter Milan memang menjadi juara Liga Italia 2023-2024. Itu merupakan gelar ke-20 Inter Milan yang mana berhak mendapatkan bintang kedua.

Simone Inzaghi mengatakan sangat menyenangkan pastinya saat timnya menjadi juara. Hal itu menandakan Inter Milan adalah tim yang paling solid dalam kompetisi kasta teratas di Italia itu dalam musim ini.

"Kami adalah yang terbaik di Italia (untuk musim ini)," kata Simone Inzaghi dari Tuttomercato, Senin (27/5/2024).

Pelatih berusia 48 tahun itu mengatakan timnya harus lebih kuat untuk musim depan demi mempertahankan gelar. Sebab, dia nilai setiap tim pun akan berbenah dan berlomba-lomba menjadi terbaik.

"Kami tahu ini tidak akan mudah namun kami akan bersiap," ujarnya.