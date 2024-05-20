Hasil Inter Milan vs Lazio di Liga Italia 2023-2024: Pertandingan Berakhir Imbang 1-1

Inter Milan bermain imbang 1-1 kontra Lazio di Liga Italia 2023-2024 (Foto: Reuters)

INTER Milan meraih hasil kurang memuaskan di pekan ke-37 Liga Italia 2023-2024. Nerazzurri -julukan Inter Milan- bermain imbang 1-1 kontra Lazio pada laga yang berlangsung di Giuseppe Meazza, Minggu (19/5/2024) malam WIB.

Tim tamu berhasil mencuri gol lebih dulu lewat aksi Daichi Kamada pada menit ke-32. Inter Milan baru bisa membalas gol berkat aksi Denzel Dumfries di babak kedua.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan baru berjalan lima menit, Lazio sempat mencetak gol lewat aksi Valentin Castellanos. Namun, gol ini kemudian dianulir oleh VAR.

Wasit membatalkan gol tersebut karena lebih dulu terjadi offside. Lazio akhirnya benar-benar memimpin di menit ke-32 lewat gol Kamada.

Tembakan gelandang asal Jepang tersebut tak mampu dibendung Yann Sommer. Keunggulan Lazio bertahan hingga turun minum.