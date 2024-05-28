Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Alessandro Florenzi Komentari Perpisahan AC Milan dengan Stefano Pioli

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |00:07 WIB
Alessandro Florenzi Komentari Perpisahan AC Milan dengan Stefano Pioli
Stefano Pioli dan Alessandro Florenzi saat berdiskusi di pinggir lapangan (Foto: Sempre Milan)
A
A
A

ALESSANDRO Florenzi, mengaku cukup berat melepas kepergian pelatihnya, Stefano Pioli dari AC Milan. Namun, dalam sepak bola profesional bongkar-pasang tim sangat wajar.

Stefano Pioli dan AC Milan sudah sepakat tidak melanjutkan kerja sama untuk musim 2024-2025. Padahal, kontrak pelatih itu masih ada satu musim lagi.

Alessandro Florenzi mengatakan pelatih itu sudah memberikan kontribusi terbaik untuk Rossoneri -julukan AC Milan. Sebab, Stefano Pioli sempat mempersembahkan gelar juara Liga Italia untuk timnya pada musim 2020-2021.

"Terima kasih atas semua yang Anda berikan kepada AC Milan, kepada grup, dan kepada saya," kata Alessandro Florenzi dilansir dari laman Tuttomercato, Senin (27/5/2024).

Pemain berposisi bek itu mengatakan banyak ilmu yang dirinya dapatkan dari pelatih itu selama bekerja sama. Oleh karena itu, dia sangat senang pernah merasakan dilatih oleh Stefano Pioli.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
