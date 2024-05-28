Alessandro Florenzi Komentari Perpisahan AC Milan dengan Stefano Pioli

ALESSANDRO Florenzi, mengaku cukup berat melepas kepergian pelatihnya, Stefano Pioli dari AC Milan. Namun, dalam sepak bola profesional bongkar-pasang tim sangat wajar.

Stefano Pioli dan AC Milan sudah sepakat tidak melanjutkan kerja sama untuk musim 2024-2025. Padahal, kontrak pelatih itu masih ada satu musim lagi.

Alessandro Florenzi mengatakan pelatih itu sudah memberikan kontribusi terbaik untuk Rossoneri -julukan AC Milan. Sebab, Stefano Pioli sempat mempersembahkan gelar juara Liga Italia untuk timnya pada musim 2020-2021.

"Terima kasih atas semua yang Anda berikan kepada AC Milan, kepada grup, dan kepada saya," kata Alessandro Florenzi dilansir dari laman Tuttomercato, Senin (27/5/2024).

Pemain berposisi bek itu mengatakan banyak ilmu yang dirinya dapatkan dari pelatih itu selama bekerja sama. Oleh karena itu, dia sangat senang pernah merasakan dilatih oleh Stefano Pioli.