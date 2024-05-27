Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab IOC Takkan Coret Israel dari Olimpiade Paris 2024: Tertutup Peluang Timnas Indonesia U-23 Ambil Bagian?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |18:04 WIB
IOC berat mencoet Israel dari Olimpiade Paris 2024. (Foto: REUTERS)
A
A
A

PENYEBAB Komite Olimpiade Internasional (IOC) takkan mencoret Israel dari Olimpiade Paris 2024 akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, banyak yang mendesak agar IOC mencoret Israel dari ajang Olimpiade Paris 2024.

Desakan itu muncul atas agresi militer yang dilakukan Israel kepada Palestina selama berpuluh-puluh tahun. Banyak yang mendorong IOC melakukan langkah tegas seperti yang dilakukan mereka ketika Rusia melakukan agresi militer ke Ukraina.

(Timnas Israel U-23 bisa gagal tampil di Olimpiade Paris 2024? (Foto: UEFA.com)

Tak lama setelah serangan Rusia ke Ukraina, IOC langsung melarang keikutsertaan atlet-atlet Rusia di bawah komando Komite Olimpiade Rusia (ROC) di ajang-ajang internasional. Jika pun ada atlet Rusia yang mau berkompetisi di ajang internasional, tidak diperkenankan menggunakan bendera ROC maupun Rusia.

Lantas kenapa IOC keberatan menjatuhkan hukuman kepada Israel di saat mereka begitu mudahnya memberi ganjaran kepada Rusia? Dalam sebuah wawancara medio Maret 2024, anggota IOC selaku presiden Komisi Koordinasi Olimpiade Pierre-Olivier Beckers mengatakan, Israel takkan terkena hukuman karena Federasi Olahraga Israel tidak merecoki Federasi Olahraga Palestina.

Hal itu yang dianggap Pierre-Olivier Beckers tidak berlaku di Rusia. Rusia dianggap IOC melakukan aneksasi kepada sejumlah Federasi olahraga di Ukraina.

“Sanksi terhadap Rusia didasarkan fakta bahwa Rusia dan Komite Olimpiade Rusia (ROC) telah melanggar elemen penting Olimpiade, yakni Piagam Olimpiade,” kata Pierre-Olivier Beckers selaku anggota IOC dan presiden Komisi Koordinasi Olimpiade, Okezone mengutip dari Marca.

Halaman:
1 2
      
