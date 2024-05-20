Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Komite Olimpiade Internasional Bilang Begini, Timnas Israel U-23 Tetap Main di Olimpiade Paris 2024 meski Dicoret FIFA?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |23:01 WIB
Timnas Israel U-23 tetap mentas di Olimpiade Paris 2024 sekalipun dicoret FIFA. (Foto: REUTERS)
PERWAKILAN Komite Olimpiade Internasional (IOC), Pierre-Olivier Beckers, mengatakan tak ada alasan bagi organisasinya melarang atlet-atlet Israel termasuk para pesepakbola mereka ambil bagian di Olimpiade Paris 2024. Pierre-Olivier Beckers menilai, tidak ada pelanggaran yang dilakukan Komite Olimpiade Israel kepada Palestina sejauh ini.

Sekadar diketahui, desakan agar atlet Israel dilarang Tampil di Olimpiade Paris 2024 bergema sejak awal tahun ini. Desakan itu muncul efek agresi militer Israel yang menyebabkan ribuan masyarakat sipil Palestina meninggal dunia.

Jibril Rajoub meminta FIFA memberi hukuman kepada Israel. (Foto: REUTERS)

Publik menilai IOC maupun Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) tebang pilih dalam memberi hukuman. Ketika militer Rusia menginvansi Ukraina, baik IOC dan FIFA langsung memberikan hukuman kepada Rusia.

Sementara saat ini, baik IOC dan FIFA tak kunjung memberikan hukuman kepada Israel. Padahal, dalam beberapa puluh tahun terakhir, militer Israel melakukan serangan kepada Palestina.

Presiden Federasi Sepakbola Palestina (PFA), Jibril Rajoub, telah meminta FIFA mencoret Israel dari keanggotaan mereka. Permintaan itu dilontarkan Jibril Rajoub saat FIFA menggelar kongres tahunan di Bangkok, Thailand, medio pekan lalu.

Karena itu, kabarnya FIFA akan menggelar kongres darurat pada Sabtu, 20 Juli 2024. Di tanggal tersebut, FIFA akan memutuskan apakah mereka bakal mendepak Israrel atau tidak.

