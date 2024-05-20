Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Pertanyakan Potensi Timnas Indonesia U-23 Gantikan Timnas Israel U-23 di Olimpiade Paris 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |20:33 WIB
Media Vietnam Pertanyakan Potensi Timnas Indonesia U-23 Gantikan Timnas Israel U-23 di Olimpiade Paris 2024
Media Vietnam menyebut Timnas Indonesia U-23 takkan lolos ke Olimpiade Paris 2024 sekalipun Israel dicoret FIFA. (Foto: AFC)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, mempertanyakan potensi Timnas Indonesia U-23 menggantikan posisi Timnas Israel U-23 di Olimpiade Paris 2024. Soha mengatakan, tak ada Peluang skuad Garuda Muda lolos ke Olimpiade Paris 2024 sekalipun Timnas Israel U-23 dicoret oleh FIFA.

Posisi Israel U-23 sebagai kontestan Olimpiade Paris 2024 berada di ujung tanduk. Sebab, ada potensi FIFA mencoret Israel atas laporan yang dilakukan presiden Federasi Sepakbola Palestina (PFA), Jibril Rajoub.

Jibril Rajoub meminta FIFA memberi hukuman kepada Israel. (Foto: REUTERS)

(Jibril Rajoub meminta FIFA memberi hukuman kepada Israel. (Foto: REUTERS)

Jibril Rajoub melaporkan Israel atas aksi agresi militer mereka yang menyebabkan ribuan warga sipil Palestine meninggal dunia. Laporan itu dikeluarkan PFA saat FIFA menggelar kongres tahunan di Bangkok, Thailand, medio minggu lalu.

Kabarnya, paling lambat pada Sabtu 20 Juli 2024, FIFA akan mengeluarkan keputusan. Hukuman paling berat bagi Israel adalah dicoret dari keanggotaan FIFA. Sementara paling ringan adalah, dilarang mengikuti kompetisi sepakbola internasional hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Baik hukuman berat atau ringan sekalipun, Israel sama-sama ditendang dari Olimpiade Paris 2024 yang berlangsung pada 24 Juli hingga 10 Agustus 2024. Lantas, siapa yang akan menggantikan posisi Israel U-23 jika benar mereka dicoret dari FIFA?

Media-media Eropa menilai, wakil Eropa lah yang akan menggantikan posisi Israel U-23 jika benar mereka dicoret FIFA. Kemungkinan besar, negara yang akan menggantikan Israel U-23 adalah salah satu tim yang rontok di Perempatfinal Piala Eropa U-21 2023, yakni Prancis U-23, Georgia U-23, Swiss U-23 dan Portugal U-23.

Halaman:
1 2
      
