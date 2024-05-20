3 Pemain Senior yang Berpotensi Perkuat Timnas Indonesia U-23 di Olimpiade Paris 2024 jika Israel Dicoret FIFA, Nomor 1 Bek Tajam!

SEBANYAK 3 pemain senior yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Olimpiade Paris 2024 jika Israel dicoret FIFA akan diulas Okezone. Timnas Israel U-23 yang sejatinya tampil di cabang olahraga sepakbola putra Olimpiade Paris 2024 pada 24 Juli hingga 10 Agustus 2024 berpotensi gagal ambil bagian.

Israel U-23 bisa gagal ambil bagian jika FIFA mencoret mereka dari ajang empat tahunan tersebut. Sekadar diketahui, Federasi Sepakbola Dunia itu akan mengumumkan apakah Israel layak dicoret dari keanggotaan mereka atau tidak pada rapat darurat yang digelar, Sabtu 20 Juli 2024.

(Timnas Israel U-23 bisa gagal tampil di Olimpiade Paris 2024. (Foto: UEFA.com)

Anggota UEFA itu berpotensi dicoret dari FIFA setelah presiden Federasi Sepakbola Palestina (PFA) Jibril Rajoub mengajukan proposal kepada FIFA. Proposal itu meminta Israel dicoret dari FIFA, efek agresi militer Israel yang telah menyebabkan ribuan warga sipil Palestina meninggal dunia.

Jika Israel dicoret pada 20 Juli 2024, Timnas Israel U-23 otomatis gagal ambil bagian di Olimpiade Paris 2024. Posisi Israel U-23 bisa digantikan Georgia U-23, tim yang dikalahkan Israel U-23 di perempatfinal Piala Eropa U-21 2023, atau Timnas Indonesia U-23, tim yang kalah di babak playoff Olimpiade Paris 2024.

Andai Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan FIFA sepakat menunjuk Timnas Indonesia U-23 sebagai pengganti Israel, tentu kabar yang membahagiakan bagi pencinta sepakbola Tanah Air. Di Olimpiade Paris 2024 sendiri, setiap tim diizinkan membawa tiga pemain senior.

Hal itu berarti, Shin Tae-yong harus putar otak terkait siapa tiga pemain senior yang akan dibawa ke Olimpiade Paris 2024. Lantas, siapa saja pemain yang berpotensi dibawa Shin Tae-yong?