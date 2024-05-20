Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Senior yang Berpotensi Perkuat Timnas Indonesia U-23 di Olimpiade Paris 2024 jika Israel Dicoret FIFA, Nomor 1 Bek Tajam!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |17:11 WIB
3 Pemain Senior yang Berpotensi Perkuat Timnas Indonesia U-23 di Olimpiade Paris 2024 jika Israel Dicoret FIFA, Nomor 1 Bek Tajam!
Timnas Israel U-23 (kanan) bisa dicoret FIFA dan gagal tampil di Olimpiade Paris 2024. (Foto: UEFA.com)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain senior yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Olimpiade Paris 2024 jika Israel dicoret FIFA akan diulas Okezone. Timnas Israel U-23 yang sejatinya tampil di cabang olahraga sepakbola putra Olimpiade Paris 2024 pada 24 Juli hingga 10 Agustus 2024 berpotensi gagal ambil bagian.

Israel U-23 bisa gagal ambil bagian jika FIFA mencoret mereka dari ajang empat tahunan tersebut. Sekadar diketahui, Federasi Sepakbola Dunia itu akan mengumumkan apakah Israel layak dicoret dari keanggotaan mereka atau tidak pada rapat darurat yang digelar, Sabtu 20 Juli 2024.

Timnas Israel U-23 bisa gagal tampil di Olimpiade Paris 2024. (Foto: UEFA.com)

(Timnas Israel U-23 bisa gagal tampil di Olimpiade Paris 2024. (Foto: UEFA.com)

Anggota UEFA itu berpotensi dicoret dari FIFA setelah presiden Federasi Sepakbola Palestina (PFA) Jibril Rajoub mengajukan proposal kepada FIFA. Proposal itu meminta Israel dicoret dari FIFA, efek agresi militer Israel yang telah menyebabkan ribuan warga sipil Palestina meninggal dunia.

Jika Israel dicoret pada 20 Juli 2024, Timnas Israel U-23 otomatis gagal ambil bagian di Olimpiade Paris 2024. Posisi Israel U-23 bisa digantikan Georgia U-23, tim yang dikalahkan Israel U-23 di perempatfinal Piala Eropa U-21 2023, atau Timnas Indonesia U-23, tim yang kalah di babak playoff Olimpiade Paris 2024.

Andai Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan FIFA sepakat menunjuk Timnas Indonesia U-23 sebagai pengganti Israel, tentu kabar yang membahagiakan bagi pencinta sepakbola Tanah Air. Di Olimpiade Paris 2024 sendiri, setiap tim diizinkan membawa tiga pemain senior.

Hal itu berarti, Shin Tae-yong harus putar otak terkait siapa tiga pemain senior yang akan dibawa ke Olimpiade Paris 2024. Lantas, siapa saja pemain yang berpotensi dibawa Shin Tae-yong?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/49/1649401/seri-pemungkas-yamaha-cup-race-2025-digelar-di-tasikmalaya-siap-hadirkan-euforia-memorable-ojt.webp
Seri Pemungkas Yamaha Cup Race 2025 Digelar di Tasikmalaya, Siap Hadirkan Euforia Memorable
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/12/27/Reuters_Jurgen_Klopp.JPG
Drama Liverpool Memanas! Calon Pengganti Arne Slot Pernah Dipermalukan Jurgen Klopp
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement