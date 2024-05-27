Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Permalukan 5 Negara yang Ranking FIFA-nya di Atas Skuad Garuda di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |17:29 WIB
Timnas Indonesia Permalukan 5 Negara yang Ranking FIFA-nya di Atas Skuad Garuda di Kualifikasi Piala Dunia 2026?
Timnas Indonesia bakal melewati 5 negara yang ranking FIFA-nya di atas skuad Garuda, termasuk Vietnam. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia bakal mempermalukan 5 negara yang ranking FIFA-nya di atas skuad Garuda. Hal itu terjadi jika Timnas Indonesia lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong selangkah lagi lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia hanya membutuhkan tambahan tiga poin dari dua laga sisa kontra Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024) untuk memesan tempat di babak selanjutnya.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

(Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Jika ini terjadi, Marselino Ferdinan dan kawan-kawan berpotensi melewati pencapaian lima negara yang secara ranking FIFA di atas Timnas Indonesia yang kini menempati peringkat 134 dunia. Dibilang begitu karena lima negara ini di ambang gagal lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Mereka ialah Lebanon yang menempati peringkat 120 dunia, Korea Utara (118), Vietnam (115), Thailand (101) dan Tajikistan (99). Mari kita bahas satu persatu, mulai dari Lebanon.

Lebanon saat ini menempati peringkat tiga Grup I Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan dua angka, terpaut tujuh poin dari Palestina di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Lebanon dipastikan gagal lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika kalah saat bersua Palestina di Doha, Qatar pada Kamis, 6 Juni 2024. Jangankan kalah, hasil imbang saja sudah melempar Lebanon dari Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/51/3188157/giovanni_van_bronckhorst_bisa_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-ZrLU_large.jpg
99 Persen Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia, Keluarganya Datang ke Tanah Air Minggu Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188092/thom_haye-V8Bv_large.jpg
Pesan Thom Haye kepada Suporter Garuda soal Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187780/timnas_indonesia-NdfQ_large.jpg
Media Inggris Ikut Soroti PSSI yang Masih Berburu Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187751/giovanni_van_bronckhorst-f9u0_large.jpg
Media Inggris Sebut Posisi Giovanni van Bronckhorst Terancam di Liverpool, Soroti Kabar Dilirik Latih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/11/1652315/analisis-kekuatan-grup-piala-dunia-2026-siapa-untung-siapa-buntung-wau.webp
Analisis Kekuatan Grup Piala Dunia 2026: Siapa Untung, Siapa Buntung?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/06/timnas_malaysia_u_22_membuka_perjalanan_di_sea_gam.jpg
Comeback Buas! Malaysia U-22 Bantai Laos 4-1 di Laga Perdana SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement