Timnas Indonesia Permalukan 5 Negara yang Ranking FIFA-nya di Atas Skuad Garuda di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Timnas Indonesia bakal melewati 5 negara yang ranking FIFA-nya di atas skuad Garuda, termasuk Vietnam. (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia bakal mempermalukan 5 negara yang ranking FIFA-nya di atas skuad Garuda. Hal itu terjadi jika Timnas Indonesia lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong selangkah lagi lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia hanya membutuhkan tambahan tiga poin dari dua laga sisa kontra Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024) untuk memesan tempat di babak selanjutnya.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Jika ini terjadi, Marselino Ferdinan dan kawan-kawan berpotensi melewati pencapaian lima negara yang secara ranking FIFA di atas Timnas Indonesia yang kini menempati peringkat 134 dunia. Dibilang begitu karena lima negara ini di ambang gagal lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Mereka ialah Lebanon yang menempati peringkat 120 dunia, Korea Utara (118), Vietnam (115), Thailand (101) dan Tajikistan (99). Mari kita bahas satu persatu, mulai dari Lebanon.

Lebanon saat ini menempati peringkat tiga Grup I Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan dua angka, terpaut tujuh poin dari Palestina di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Lebanon dipastikan gagal lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika kalah saat bersua Palestina di Doha, Qatar pada Kamis, 6 Juni 2024. Jangankan kalah, hasil imbang saja sudah melempar Lebanon dari Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.