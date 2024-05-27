Shin Tae-yong di Ambang Cetak 2 Sejarah Gila Bersama Timnas Indonesia Minggu Depan, Tak Pernah Tercipta Sebelumnya!

SHIN Tae-yong di ambang 2 cetak sejarah gila bersama Timnas Indonesia minggu depan. Lantas, apa saja sejarah yang dimaksud?

Pertama, Shin Tae-yong bakal menjadi pelatih pertama yang mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia. Benar, Timnas Indonesia pernah tampil di babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia

(Shin Tae-yong tak bosan-bosannya mencetak rekor bagi sepakbola Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Namun, saat itu babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia setara dengan babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. sebab, tim-tim baru bisa memastikan lolos ke Piala Dunia 2014 di babak keempat. Hal itu berbeda dengan edisi kali ini, yang mana tim-tim sudah bisa memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 di babak Ketiga.

Timnas Indonesia sendiri selangkah lagi lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari dua laga sisa di Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024), Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan untuk melaju ke babak selanjutnya.

Kedua, Shin Tae-yong bakal menjadi pelatih pertama yang meloloskan Timnas Indonesia dua kali beruntun ke putaran final Piala Asia, yakni edisi 2023 dan 2027. Sekadar diketahui, Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga dijadikan ajang Kualifikasi Piala Asia 2027.

BACA JUGA: 3 Kiper Liga 1 yang Berpotensi Gantikan Maarten Paes Jelang Timnas Indonesia Lawan Timnas Irak dan Filipina

Nantinya, 18 tim yang lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berhak melaju ke putaran final Piala Asia 2027. Kemudian muncul pertanyaan, bukannya Ivan Kolev juga memimpin Timnas Indonesia di dua edisi Piala Asia, yakni 2004 dan 2007?