Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong di Ambang Cetak 2 Sejarah Gila Bersama Timnas Indonesia Minggu Depan, Tak Pernah Tercipta Sebelumnya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |16:33 WIB
Shin Tae-yong di Ambang Cetak 2 Sejarah Gila Bersama Timnas Indonesia Minggu Depan, Tak Pernah Tercipta Sebelumnya!
Shin Tae-yong di ambang cetak 2 rekor gila bersama Timnas Indonesia minggu depan. (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong di ambang 2 cetak sejarah gila bersama Timnas Indonesia minggu depan. Lantas, apa saja sejarah yang dimaksud?

Pertama, Shin Tae-yong bakal menjadi pelatih pertama yang mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia. Benar, Timnas Indonesia pernah tampil di babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia

Shin Tae-yong tak bosan-bosannya mencetak rekor bagi sepakbola Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/MPI))

(Shin Tae-yong tak bosan-bosannya mencetak rekor bagi sepakbola Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Namun, saat itu babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia setara dengan babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. sebab, tim-tim baru bisa memastikan lolos ke Piala Dunia 2014 di babak keempat. Hal itu berbeda dengan edisi kali ini, yang mana tim-tim sudah bisa memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 di babak Ketiga.

Timnas Indonesia sendiri selangkah lagi lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari dua laga sisa di Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024), Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan untuk melaju ke babak selanjutnya.

Kedua, Shin Tae-yong bakal menjadi pelatih pertama yang meloloskan Timnas Indonesia dua kali beruntun ke putaran final Piala Asia, yakni edisi 2023 dan 2027. Sekadar diketahui, Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga dijadikan ajang Kualifikasi Piala Asia 2027.

Nantinya, 18 tim yang lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berhak melaju ke putaran final Piala Asia 2027. Kemudian muncul pertanyaan, bukannya Ivan Kolev juga memimpin Timnas Indonesia di dua edisi Piala Asia, yakni 2004 dan 2007?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188092/thom_haye-V8Bv_large.jpg
Pesan Thom Haye kepada Suporter Garuda soal Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187780/timnas_indonesia-NdfQ_large.jpg
Media Inggris Ikut Soroti PSSI yang Masih Berburu Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187751/giovanni_van_bronckhorst-f9u0_large.jpg
Media Inggris Sebut Posisi Giovanni van Bronckhorst Terancam di Liverpool, Soroti Kabar Dilirik Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187708/giovanni_van_bronckhorst-E4hs_large.jpg
Media Inggris Sebut Liverpool Mulai Siapkan Pengganti Giovanni van Bronckhorst jika Resmi Latih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/51/1652287/wondr-brightup-cup-2025-digelar-bni-perluas-dukungan-bagi-ekosistem-olahraga-nasional-axc.webp
wondr BrightUp Cup 2025 Digelar, BNI Perluas Dukungan bagi Ekosistem Olahraga Nasional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/11/15/didier_deschamps.jpg
Deschamps Antusias Sambut Duel Kylian Mbappe vs Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement