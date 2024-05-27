Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Naturalisasi yang Langsung Beri Kontribusi Besar bagi Timnas Indonesia, Nomor 1 Penyerang Ganas!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |12:49 WIB
5 Pemain Naturalisasi yang Langsung Beri Kontribusi Besar bagi Timnas Indonesia, Nomor 1 Penyerang Ganas!
Berikut 5 pemain naturalisasi yang langsung beri kontribusi besar bagi Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 5 pemain naturalisasi yang langsung memberi kontribusi besar bagi Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Salah satu cara instan PSSI mendongkrak kualitas Timnas Indonesia adalah menaturalisasi pemain menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Di era 2010-an awal, PSSI banyak menaturalisasi pemain asing yang merumput di Liga Indonesia. Namun, terhitung sejak 2021, PSSI tak lagi menaturalisasi pemain asing.

Pemain yang dinaturalisasi terhitung sejak 2021 adalah pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia. Tercatat dari puluhan pemain yang dinaturalisasi dari era 2010-an awal, lima di antaranya langsung memberikan kontribusi instan. Siapa saja?

Berikut 5 pemain naturalisasi yang langsung memberi kontribusi besar bagi Timnas Indonesia:

5. Stefano Lilipaly

Stefano Lilipaly

Meski sah menjadi WNI pada 2011, Stefano Lilipaly baru memperkuat Timnas Indonesia pada 2013. Setelah tiga tahun absen, Gelandang berdarah Belanda ini kembali membela skuad Garuda pada 2016 di ajang Piala AFF 2016.

Di ajang dua tahunan itu, pemain yang kini memperkuat Borneo FC mencetak gol kemenangan 2-1 Timnas Indonesia atas Singapura di fase grup, sekaligus memastikan skuad Garuda ke semifinal. Di semifinal, ia juga mencetak satu gol yang memastikan Timnas Indonesia ke partai puncak.

Selain tampil brilian di Piala AFF 2016, Stefano Lilipaly juga menunjukan pesona aduhai di Asian Games 2018. Ia sanggup mencetak empat gol sebelum akhirnya Timnas Indonesia u-23 ditumbangkan tim peringkat 3, Uni Emirat Arab, di babak 16 besar.

Telusuri berita bola lainnya
