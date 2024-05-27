Sesumbar, Striker Timnas Irak Mohanad Ali Tak Lihat Timnas Indonesia sebagai Ancaman

STRIKER Timnas Irak, Mohanad Ali memberikan komentar jelang laga kontra Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ali menegaskan, Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- tak melihat Skuad Garuda sebagai ancaman dan siap mengaum dalam laga tersebut.

Irak akan bersua dengan Timnas Indonesia dan Vietnam dalam dua laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Singa Mesopotamia terlebih dulu bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Kamis (6/6/2024).

Lalu, mereka akan menjamu Timnas Vietnam di Basra International Stadium, Basra, Irak pada Rabu (12/6/2024) mendatang. Dua pertandingan itu akan menjadi momentum bagi Irak untuk melanjutkan tren positif.

Dalam empat laga sebelumnya di Grup F, Timnas Irak belum terkalahkan sehingga bisa mengunci tiket menuju putaran ketiga. Sebab itu, Ali sesumbar mengatakan laga mendatang tidak akan menjadi beban bagi Timnas Irak.

“Tidak ada yang sulit dalam sepak bola dan kami, para pemain, akan memberikan segalanya untuk membuat para penggemar senang di pertandingan tersebut,” kata Ali dikutip dari Win Win, Senin (27/5/2024).

Mohanad Ali sendiri sempat mencetak satu gol kala Timnas Indonesia digilas Irak (1-3) di Piala Asia 2023. Pemain berusia 23 tahun itu kini akan kembali menghadapi Skuad Garuda dalam waktu dekat.