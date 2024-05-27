Persija Jakarta Siap Berlaga di RCTI Premium Sports, Nonton Streaming di Vision+

Sebanyak 25 pemain dipersiapkan Persija Jakarta untuk ajang RCTI Premium Sport 2024 (Foto: ist)

JAKARTA – Sebanyak 25 pemain telah disiapkan Persija Jakarta untuk turun di turnamen RCTI Premium Sports. Pemain terdiri dari perpaduan pemain senior dan akademi.

Meskipun tim ini terbilang gabungan, Mohamad Prapanca selaku Presiden Persija Jakarta optimis timnya mampu menunjukkan performa terbaik di turnamen RCTI Premium Sports.

Bagi penggemar Persija Jakarta, dukung klub jagoan Anda dengan nonton streaming di Vision+ dan aktifkan paket “Derbi Serumpun” seharga Rp 29.000,- atau Anda bisa dengan mudah klik di sini.

BACA JUGA: Daftar Skuad Persija Jakarta di RCTI Premium Sports 2024

Buruan aktifkan paket “Derbi Serumpun” dan dukung tim Macan Kemayoran dengan penuh semangat!

Download Vision+ dan jangan lupa berikan rating bintang 5 di Play Store dan bagikan pengalaman streaming terbaik Anda pakai Vision+.