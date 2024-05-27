JAKARTA – Sebanyak 25 pemain telah disiapkan Persija Jakarta untuk turun di turnamen RCTI Premium Sports. Pemain terdiri dari perpaduan pemain senior dan akademi.
Meskipun tim ini terbilang gabungan, Mohamad Prapanca selaku Presiden Persija Jakarta optimis timnya mampu menunjukkan performa terbaik di turnamen RCTI Premium Sports.
