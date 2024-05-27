Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Siap Berlaga di RCTI Premium Sports, Nonton Streaming di Vision+

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |11:29 WIB
Persija Jakarta Siap Berlaga di RCTI Premium Sports, Nonton Streaming di Vision+
Sebanyak 25 pemain dipersiapkan Persija Jakarta untuk ajang RCTI Premium Sport 2024 (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA – Sebanyak 25 pemain telah disiapkan Persija Jakarta untuk turun di turnamen RCTI Premium Sports. Pemain terdiri dari perpaduan pemain senior dan akademi.

Meskipun tim ini terbilang gabungan, Mohamad Prapanca selaku Presiden Persija Jakarta optimis timnya mampu menunjukkan performa terbaik di turnamen RCTI Premium Sports.

 

Bagi penggemar Persija Jakarta, dukung klub jagoan Anda dengan nonton streaming di Vision+ dan aktifkan paket “Derbi Serumpun” seharga Rp 29.000,- atau Anda bisa dengan mudah klik di sini.

Buruan aktifkan paket “Derbi Serumpun” dan dukung tim Macan Kemayoran dengan penuh semangat!

Download Vision+ dan jangan lupa berikan rating bintang 5 di Play Store dan bagikan pengalaman streaming terbaik Anda pakai Vision+.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/49/3188108//persib_bandung-mBvw_large.jpg
Klasemen Sementara Super League 2025-2026 Kelar Persib Bandung vs Borneo FC: Maung Bandung Makin Dekat ke Puncak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187816//timnas_indonesia_u_22-C3uN_large.jpg
Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-22 vs Myanmar U-22 di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/51/3187503//marselino_ferdinan-nqbm_large.jpg
Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-22 vs Filipina U-22 di SEA Games 2025: Marselino Ferdinan Bersinar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/49/3187428//maxwell_souza-N9AE_large.jpg
Duo Brasil Kuasai Puncak! Maxwell dan Dalberto Bersaing Ketat di Daftar Top Skor Super League 2025-2026
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/06/11/1652315/analisis-kekuatan-grup-piala-dunia-2026-siapa-untung-siapa-buntung-wau.jpg
Analisis Kekuatan Grup Piala Dunia 2026: Siapa Untung, Siapa Buntung?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/05/timnas_indonesia_u_22_vs_filipina.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-22 Vs Filipina di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement