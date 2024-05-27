Gabung Napoli, Antonio Conte Jadi Pelatih dengan Gaji Tertinggi di Liga Italia!

ANTONIO Conte dikabarkan segera ditunjuk menjadi pelatih Napoli selanjutnya. Menurut laporan Football Italia, eks pelatih Juventus itu akan berstatus sebagai pelatih dengan bayaran tertinggi di Liga Italia, yakni menerima 8 hingga 9 juta Euro (Rp139,5-157 miliar) per musim dari Napoli.

Menurut sumber yang sama, Antonio Conte disebut telah menerima draft Kontrak dari Partenopei -julukan Napoli. Namun, rincian akhir dari kesepakatan kontrak itu masih akan dibicarakan kedua belah pihak.

Jika benar mendapatkan gaji seperti di atas, Conte otomatis mengungguli bayaran yang diterima pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi. Saat ini, Simone Inzaghi masih menjadi yang termahal dengan bayaran 5,5 juta Euro (Rp95,9 miliar) per musim ditambah bonus.

Namun, angka tersebut bisa jadi akan bertambah lagi. Sebab, Inzaghi dikabarkan bakal bertemu dengan pemilik baru Inter, Oaktree, pada Selasa 28 Mei 2024 dan akan ditawari kontrak baru berdurasi dua tahun.

Saat ini, satu-satunya hal yang kurang dari kesepakatan antara Conte dan Napoli adalah mengenai durasi kontraknya. Ada dua opsi yang tengah dijajaki, yakni kontraknya berdurasi dua tahun dengan opsi satu tahun perpanjangan atau langsung tiga tahun.