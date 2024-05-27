Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Gabung Napoli, Antonio Conte Jadi Pelatih dengan Gaji Tertinggi di Liga Italia!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |22:53 WIB
Gabung Napoli, Antonio Conte Jadi Pelatih dengan Gaji Tertinggi di Liga Italia!
Antonio Conte jadi pelatih dengan gaji tertinggi di Liga Italia jika gabung Napoli. (Foto: REUTERS)
A
A
A

ANTONIO Conte dikabarkan segera ditunjuk menjadi pelatih Napoli selanjutnya. Menurut laporan Football Italia, eks pelatih Juventus itu akan berstatus sebagai pelatih dengan bayaran tertinggi di Liga Italia, yakni menerima 8 hingga 9 juta Euro (Rp139,5-157 miliar) per musim dari Napoli.

Menurut sumber yang sama, Antonio Conte disebut telah menerima draft Kontrak dari Partenopei -julukan Napoli. Namun, rincian akhir dari kesepakatan kontrak itu masih akan dibicarakan kedua belah pihak.

Antonio Conte

Jika benar mendapatkan gaji seperti di atas, Conte otomatis mengungguli bayaran yang diterima pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi. Saat ini, Simone Inzaghi masih menjadi yang termahal dengan bayaran 5,5 juta Euro (Rp95,9 miliar) per musim ditambah bonus.

Namun, angka tersebut bisa jadi akan bertambah lagi. Sebab, Inzaghi dikabarkan bakal bertemu dengan pemilik baru Inter, Oaktree, pada Selasa 28 Mei 2024 dan akan ditawari kontrak baru berdurasi dua tahun.

Saat ini, satu-satunya hal yang kurang dari kesepakatan antara Conte dan Napoli adalah mengenai durasi kontraknya. Ada dua opsi yang tengah dijajaki, yakni kontraknya berdurasi dua tahun dengan opsi satu tahun perpanjangan atau langsung tiga tahun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/51/1652575/turnamen-olahraga-dan-kegiatan-sosial-ramaikan-ulang-tahun-ke3-maiin-gandaria-dgu.webp
Turnamen Olahraga dan Kegiatan Sosial Ramaikan Ulang Tahun ke-3 MAIIN Gandaria
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/06/andre_rosiade_berbicara_saat_pembukaan_andre_rosia.jpg
Usung Turnamen Usia Muda, Andre Rosiade Kembali Sentil PSSI
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement