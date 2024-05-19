Berpeluang Tinggalkan Napoli, Khvicha Kvaratskhelia Kian Dekat ke PSG

NAPLES – Mamuka Jugeli selaku agen dari Khvicha Kvaratskhelia angkat bicara soal masa depan kliennya di Napoli. Jugeli mengungkapkan tidak menutup kemungkinan kalau Kvaratskhelia bakal cabut jika memang ada tawaran yang menarik.

Kvaratskhelia merupakan pemain penting di skuad Partenopei -julukan Napoli. Dia merupakan salah satu pemain yang ikut mengantarkan Napoli merengkuh gelar juara Liga Italia pada musim lalu.

Di musim ini, Kvaratskhelia menunjukan performa yang cukup ciamik dengan mengemas 10 gol dan sembilan assist dari 43 penampilannya bersama Napoli di semua kompetisi. Tak ayal jika dia kerap dirumorkan bakal cabut dari Partenopei.

Menanggapi rumor yang mengaitkan Kvaratskhelia, sang agen pun angkat bicara. Jugeli menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan terburu-buru untuk berbicara soal masa depan kliennya. Sebab, mereka menghormati Napoli.

“Kami tidak terburu-buru mengambil keputusan karena Napoli adalah rumah kedua bagi Khvicha,” tutur Jugeli, dilansir dari Football Italia, Kamis (16/5/2024).

“Kami menghargai kepedulian dan rasa hormat yang ditunjukkan Napoli dan Bapak Presiden terhadap Khvicha,” sambungnya.