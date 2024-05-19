Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Berpeluang Tinggalkan Napoli, Khvicha Kvaratskhelia Kian Dekat ke PSG

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |05:49 WIB
Berpeluang Tinggalkan Napoli, Khvicha Kvaratskhelia Kian Dekat ke PSG
Khvicha Kvaratskhelia jadi incaran PSG untuk gantikan peran Kylian Mbappe (Foto: Reuters)
A
A
A

NAPLES – Mamuka Jugeli selaku agen dari Khvicha Kvaratskhelia angkat bicara soal masa depan kliennya di Napoli. Jugeli mengungkapkan tidak menutup kemungkinan kalau Kvaratskhelia bakal cabut jika memang ada tawaran yang menarik.

Kvaratskhelia merupakan pemain penting di skuad Partenopei -julukan Napoli. Dia merupakan salah satu pemain yang ikut mengantarkan Napoli merengkuh gelar juara Liga Italia pada musim lalu.

Di musim ini, Kvaratskhelia menunjukan performa yang cukup ciamik dengan mengemas 10 gol dan sembilan assist dari 43 penampilannya bersama Napoli di semua kompetisi. Tak ayal jika dia kerap dirumorkan bakal cabut dari Partenopei.

Menanggapi rumor yang mengaitkan Kvaratskhelia, sang agen pun angkat bicara. Jugeli menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan terburu-buru untuk berbicara soal masa depan kliennya. Sebab, mereka menghormati Napoli.

“Kami tidak terburu-buru mengambil keputusan karena Napoli adalah rumah kedua bagi Khvicha,” tutur Jugeli, dilansir dari Football Italia, Kamis (16/5/2024).

“Kami menghargai kepedulian dan rasa hormat yang ditunjukkan Napoli dan Bapak Presiden terhadap Khvicha,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186266/timnas_malaysia-VzJN_large.jpg
Kena Sanksi FIFA, 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Disarankan Tuntut FAM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186110/rizky_ridho-ANu9_large.jpg
Kisah Rizky Ridho yang Sempat Kira Cuma Lelucon soal Golnya Masuk Nominasi Puskas Award 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186021/ivar_jenner-4KwC_large.jpg
2 Klub yang Berpotensi Jadi Pelabuhan Baru Ivar Jenner di Bursa Transfer Musim Panas 2026, Nomor 1 Main di Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185953/timnas_malaysia_u_17_akan_tampil_di_lanjutan_kualifikasi_piala_asia_u_17_2025_fammalaysia-0lqE_large.jpg
Jadwal Kualifikasi Piala Asia U-17 2026 Hari Ini: Vietnam, Malaysia dan Thailand Siap Tempur!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/51/1648913/adu-gengsi-di-mexico-premier-padel-2025-memasuki-babak-panas-streaming-di-vision-rpj.webp
Adu Gengsi di Mexico! Premier Padel 2025 Memasuki Babak Panas, Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/gelandang_anyar_as_trencin_marselino_ferdinan.jpg
Marselino Ferdinan Masuk Skuad Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025, Netizen: Buktikan Kamu Layak!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement