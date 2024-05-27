Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Sevilla vs Barcelona di Liga Spanyol 2023-2024: Blaugrana Menang Tipis 2-1!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |04:43 WIB
Hasil Sevilla vs Barcelona di Liga Spanyol 2023-2024: Blaugrana Menang Tipis 2-1!
Laga Sevilla vs Barcelona di Liga Spanyol 2023-2024. (Foto: Barcelona)
A
A
A

HASIL Sevilla vs Barcelona pada pekan ke-38 alias terakhir Liga Spanyol 2023-2024 sudah diketahui. Blaugrana -julukan Barcelona- sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1.

Laga Sevilla vs Barcelona digelar di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Senin (27/5/2024) dini hari WIB. Gol Barcelona dicetak oleh Robert Lewandowski (15’) dan Fermin Lopez (59’).

Sevilla vs Barcelona

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tampil di markas Sevilla, para pemain Barcelona tampak tak gentar. Mereka bisa intens tebar serangan sejak awal laga.

Usaha Barcelona berbuah manis pada menit ke-15. Mereka berhasil membuka keunggulan berkat aksi Robert Lewandowski yang berhasil menyambut umpan lambung dari Joao Cancelo. Dia kemudian meneruskannya dengan sepakan akrobatik yang membuat bola tak bisa dihalau kiper lawan.

Sevilla langsung merespons gol Barcelona. Pada menit ke-31, Youssef En-Nesyri yang lepas dari jebakan offside berhasil mencetak gol usai bola tendangannya tak bisa dihalau Marc-Andre ter Stegen.

Tak ada gol tambahan yang tercipta setelah itu. Alhasil, skor imbang 1-1 pun terjaga hingga akhir pertandingan babak pertama.

Halaman:
1 2
      
