Hasil Port FC vs Nakhon Pathom United FC di Liga Thailand 2023-2024: Cetak Assist, Asnawi Mangkualam Bantu Port Lions Menang 6-0

BANGKOK – Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Asnawi Mangkualam main 90 menit saat Port FC menyambut Nakhim Pathom United FC di laga terakhir Liga Thailand 2023-2024, pada Minggu (26/5/2024) malam WIB. Bermain di PAT Stadium, Bangkok, Thailand, Port FC tepatnya menang dengan skor telak 6-0.

Dalam kemenangan telak itu, kapten Timnas Indonesia, Asnawi, turut menyumbang kontribusi. Yakni mencetak assist dalam gol kelima Port FC yang dicetak oleh Tanasith Siripala.

Jalannya Pertandingan

Asnawi tampil sebagai starter dalam pertandingan ini. Dia mengisi pos bek sayap kanan dalam skema 3-4-3 yang diterapkan sang pelatih, Rangsan Viwatchaichok.

Bek berusia 24 tahun itu bermain apik sejak awal dengan melakukan beberapa intercept untuk memutus serangan lawan. Dia juga sesekali melakukan overlap untuk membantu serangan timnya.

Gol pertama Port FC sendiri baru datang pada menit 31 lewat gol Felipe Amorim. Empat menit kemudian, striker asal Brasil itu menggandakan keunggulan timnya menjadi 2-0.

Di babak kedua, Asnawi masih terus menjaga performa apiknya. Mantan pemain PSM Makassar itu sangat kukuh menjaga sisi kanan pertahanan timnya sehingga lawan kesulitan untuk mengembangkan permainan.

Setelah itu, Port FC memperlebar keunggulan mereka menjadi 4-0. Kedua gol tambahan tersebut diborong oleh Teerasak Poeiphimai pada menit 60 dan 78.

Kemudian, Asnawi ambil bagian dalam proses terjadinya gol kelima Port FC yang dicetak Tanasith Siripala. Dia mengirimkan umpan yang kemudian berhasil diteruskan menjadi gol oleh Tanasith.