Hasil Ratchaburi FC vs Port FC di Liga Thailand 2023-2024: Asnawi Mangkualam Sumbang Assist, Port FC Tahan Tuan Rumah 2-2

HASIL Ratchaburi FC vs Port FC di Liga Thailand 2023-2024 sudah diketahui. Asnawi Mangkualam cs pun harus mengakhiri laga dengan skor imbang 2-2.

Laga Ratchaburi FC vs Port FC berlangsung di Stadion Mitr Phol, Minggu (19/5/2024) malam WIB. Bintang Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, mencatatkan satu umpan saat timnya Port FC.

Asnawi sendiri tampil tidak 90 menit dalam laga itu. Sebab, Asnawi ditarik keluar pada menit ke-66 dengan digantikan oleh Suphanan Bureerat.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Ratchaburi FC berhasil mencetak gol cepat dalam laga melawan Port FC. Ialah Tyronne yang mencatatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan umpan Klatisak Jia-udon pada menit ke-15.

Port FC pun tidak tinggal diam begitu saja karena langsung berusaha menyamakan kedudukan. Tim itu mencetak gol pada menit ke-34 yang diciptakan Worachit Kanitsribumphen dengan memaksimalkan umpan Asnawi Mangkualam.

Gol itu membuat Port FC makin percaya diri. Sebab, tim tersebut kini berbalik unggul atas Ratchaburi FC lewat gol Felipe Amorim dengan sepakan penalti pada menit ke-43.

Sampai akhir babak pertama, tidak ada tambahan gol lagi dalam laga antara kedua tim. Port FC sementara waktu unggul 2-1 atas Ratchaburi FC