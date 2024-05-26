Optimis Tatap Duel Persib Bandung vs Madura United di Final Liga 1 2023-2024, Dedi Kusnandar: Ini Momen Tepat Jadi Juara!

BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Dedi Kusnandar, penuh optimis menatap duel melawan Madura United dalam final Liga 1 2023-2024. Dia memastikan ini menjadi momen tepat bagi timnya untuk menjadi juara.

Di babak final Championship Series Liga 1 2023-2024, Persib akan menghadapi Madura United. Pertandingan home and away ini akan digelar pada 26 dan 31 Mei 2024.

“Ya, pastinya itu yang saya harapkan ini momen yang sangat tepat dan saya berharap itu yang saya harapkan di tahun ini bisa mengangkat piala (juara),” ungkap Dedi Kusnandar, Sabtu 25 Mei 2024.

Secara persiapan, gelandang bernomor punggung 11 ini mengaku sudah siap tempur. Terutama saat menghadapi leg I yang akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (26/5/2024) malam WIB.

“Kalau persiapan khusus seperti biasa pertandingan ke pertandingan, tapi ini kita tahu partai final pasti ada yang berbeda kita mempersiapkan mental, fisik dan kita bersama untuk memenangkan pertandingan ini,” tuturnya.