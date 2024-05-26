Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Optimis Tatap Duel Persib Bandung vs Madura United di Final Liga 1 2023-2024, Dedi Kusnandar: Ini Momen Tepat Jadi Juara!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |06:07 WIB
Optimis Tatap Duel Persib Bandung vs Madura United di Final Liga 1 2023-2024, Dedi Kusnandar: Ini Momen Tepat Jadi Juara!
Para pemain Persib Bandung kala berlaga. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Dedi Kusnandar, penuh optimis menatap duel melawan Madura United dalam final Liga 1 2023-2024. Dia memastikan ini menjadi momen tepat bagi timnya untuk menjadi juara.

Di babak final Championship Series Liga 1 2023-2024, Persib akan menghadapi Madura United. Pertandingan home and away ini akan digelar pada 26 dan 31 Mei 2024.

Persib Bandung

“Ya, pastinya itu yang saya harapkan ini momen yang sangat tepat dan saya berharap itu yang saya harapkan di tahun ini bisa mengangkat piala (juara),” ungkap Dedi Kusnandar, Sabtu 25 Mei 2024.

Secara persiapan, gelandang bernomor punggung 11 ini mengaku sudah siap tempur. Terutama saat menghadapi leg I yang akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (26/5/2024) malam WIB.

“Kalau persiapan khusus seperti biasa pertandingan ke pertandingan, tapi ini kita tahu partai final pasti ada yang berbeda kita mempersiapkan mental, fisik dan kita bersama untuk memenangkan pertandingan ini,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/11/1651931/timnas-indonesia-putri-dihajar-thailand-08-akira-higashiyama-kami-masih-bisa-lolos-iss.webp
Timnas Indonesia Putri Dihajar Thailand 0-8, Akira Higashiyama: Kami Masih Bisa Lolos
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/gregoria_mariska_tunjung.jpg
Tim Bulutangkis Indonesia Terbang ke Thailand! Siap Gemparkan SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement