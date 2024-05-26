Jelang Persib Bandung vs Madura United di Final Liga 1 2023-2024, Fachruddin Aryanto Siapkan Mental

BANDUNG – Bek Madura United, Fachruddin Aryanto, membeberkan persiapan jelang melawan Persib Bandung di final Championship Series Liga 1 2023-2024. Dia menyebut mental jadi hal yang utama yang dipersiapkan untuk menghadapi laga leg I final Championship Series Liga 1 2023-2024.

Ya, Madura United akan melawan Persib di babak final. Laga leg I akan digelar di markas Persib lebih dahulu, yakni Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, pada Minggu (26/5/2024) malam WIB.

Fachruddin mengakui secara persiapan, dirinya dan tim sudah berada dalam kondisi terbaiknya. Pasalnya, jelang pertandingan berlangsung, Madura United sudah melakukan persiapan yang matang untuk bisa menghadapi Persib ini.

“Secara teknis dan taktik, coach sudah siapkan ketika kita di Bangkalan kemarin. Bagus dan berjalan lancar,” ungkap Fachruddin Aryanto di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu 25 Mei 2024.