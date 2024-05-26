Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persib Bandung vs Madura United di Final Liga 1 2023-2024, Fachruddin Aryanto Siapkan Mental

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |04:06 WIB
Jelang Persib Bandung vs Madura United di Final Liga 1 2023-2024, Fachruddin Aryanto Siapkan Mental
Madura United kala berlatih. (Foto: Madura United)
A
A
A

BANDUNG – Bek Madura United, Fachruddin Aryanto, membeberkan persiapan jelang melawan Persib Bandung di final Championship Series Liga 1 2023-2024. Dia menyebut mental jadi hal yang utama yang dipersiapkan untuk menghadapi laga leg I final Championship Series Liga 1 2023-2024.

Ya, Madura United akan melawan Persib di babak final. Laga leg I akan digelar di markas Persib lebih dahulu, yakni Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, pada Minggu (26/5/2024) malam WIB.

Madura United

Fachruddin mengakui secara persiapan, dirinya dan tim sudah berada dalam kondisi terbaiknya. Pasalnya, jelang pertandingan berlangsung, Madura United sudah melakukan persiapan yang matang untuk bisa menghadapi Persib ini.

“Secara teknis dan taktik, coach sudah siapkan ketika kita di Bangkalan kemarin. Bagus dan berjalan lancar,” ungkap Fachruddin Aryanto di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu 25 Mei 2024.

Halaman:
1 2
      
