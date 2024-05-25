Toulon Cup 2024: Welber Jardim Pastikan Timnas Indonesia U-20 Tak Gentar Jumpa Pemain Senior

JAKARTA - Welber Halim Jardim memastikan Timnas Indonesia U-20 tidak akan gentar berhadapan dengan lawan-lawan lebih senior dalam Toulon Cup 2024. Dia malah termotivasi menampilkan performa terbaik.

Kontestan dalam ajang itu mayoritas akan menurunkan pemain-pemain kelompok umur U-23. Akan tetapi, Timnas Indonesia akan maksimalkan pemain-pemain di bawah usia 20 tahun.

Welber mengetahui Toulon Cup 2024 akan banyak pemain usia di atasnya dengan syarat kualitas. Dia pun akan berusaha unjuk kualitas dalam ajang itu untuk membuktikan Timnas Indonesia U-20 dapat bersaing.

"Saya sudah tahu turnamen ini diikuti oleh pemain yang lebih tua dari saya. Saya harus main lebih keras," kata Welber di Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Pemain berusia 17 tahun itu mengatakan Timnas Indonesia U-20 tergabung di Grup B ajang itu, yakni bersama Jepang, Italia, dan Panama. Dia pun memastikan tidak akan membuat timnya gentar dengan lawan-lawan tersebut.

"Kami sudah tahu akan lawan siapa, sekarang kita pergi ke sana dan fokus mempersiapkan diri untuk tampil bagus," ujarnya.