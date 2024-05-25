Indra Sjafri Pastikan Jens Raven Perkuat Timnas Indonesia U-20 di Toulon Cup 2024

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, menyatakan Jens Raven dipastikan akan memperkuat timnya. Oleh dikarenakan, dia terbuai dengan kualitas pemain tersebut.

Sebelumnya, Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-20 akan menjajal kualitas pemain-pemain keturunan dalam pemusatan latihan (TC) di Como Italia. Pemain-pemain itu, yakni Jens Raven, Xavi Wouldstra, Mauresmo Hinoke, Kaya Symons, Dion Markx, Sacha Deighton, dan D'Leanu Arts.

Indra Sjafri mengatakan TC itu untuk memantau pemain keturunan dan juga menjadi persiapan timnya untuk Toulon Cup 2024. Ajang itu akan berlangsung di di Prancis pada 3 – 16 Juni 2024 mendatang.

"Ya kan sudah saya sampaikan kemarin, nanti akan ada pemain diaspora yang ingin kami lihat selama 1 Minggu di Como, Italia," kata Indra Sjafri di Lapangan B, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Pelatih berusia 61 tahun itu mengatakan Jens Raven kemungkinan besar dapat membela timnya dalam Toulon Cup 2024. Oleh dikarenakan, proses naturalisasi tersebut saat ini sedang berlangsung.

"Mungkin Jens Raven akan ke sana Toulon Cup. Kalau Jens Raven, bukan untuk melihat kualitas karena sudah kami proses," katanya.