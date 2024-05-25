Bintang Muda Brasil Endrick Felipe Ungkap Alasan Pilih Real Madrid Ketimbang Barcelona dan PSG

SAO PAULO – Bintang muda asal Brasil, Endrick Felipe mengungkap alasan memilih pinangan Real Madrid ketimbang Barcelona dan Paris Saint-Germain (PSG). Endrick mengakui, bermain untuk Real Madrid adalah mimpinya.

Seperti diketahui, Real Madrid, Barcelona, dan PSG telah berebut tanda tangan Endrick sejak lama. Striker berusia 17 tahun itu menjadi dambaan ketiga klub raksasa itu usai tampil impresif bersama Palmeiras.

Endrick tercatat mampu membukukan 21 gol dan empat assist dari 80 pertandingan bersama Palmeiras. Dia juga sukses membawa Palmeiras memenangkan dua gelar Liga Brasil (2022 dan 2023), serta Supercopa Brasil 2023.

Tanda tangan Endrick akhirnya berhasil diamankan oleh Los Blancos -julukan Real Madrid. Endrick akan mulai bergabung dengan klub pada bursa transfer musim panas setelah Real Madrid membayar 52 juta poundsterling atau sekira Rp1 triliun.

Dalam kesepakatan itu, Endrick mengungkap alasannya untuk memilih Real Madrid daripada Barcelona atau PSG. Pemain kelahiran Taguatinga itu mengatakan sudah mantap untuk memilih Los Blancos sejak awal.

“Itu bukanlah sebuah pilihan,” ujar Endrick dilansir dari Goal Internasional, Kamis (23/5/2024).