HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadi Pahlawan Atalanta di Final Liga Eropa 2023-2024, Ademola Lookman Diincar Barcelona

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |00:05 WIB
Jadi Pahlawan Atalanta di Final Liga Eropa 2023-2024, Ademola Lookman Diincar Barcelona
Ademola Lookman mengantarkan Atalanta meraih trofi juara Liga Europa 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

BARCELONA – Ademola Lookman menjadi pahlawan kemenangan Atalanta di final Liga Eropa 2023-2024. Berkat performa impresifnya, Barcelona langsung ‘naksir’ dengan striker berusia 26 tahun itu.

Ademola Lookman berhasil menjadi pahlawan kemenangan saat Atalanta menyikat Bayer Leverkusen 3-0 di final Liga Eropa 2023-2024. Lookman berhasil mencetak tiga gol dalam pertandingan yang digelar di Aviva Stadium, Dublin, Irlandia pada Kamis (23/5/2024) dini hari itu.

Semua gol yang dicetak oleh Lookman dihasilkan melalui tendangan keras yang terukur. Berkat performa impresifnya, Lookman sukses membawa La Dea -julukan Atalanta- menjuarai Liga Eropa untuk pertama kalinya.

Tidak hanya itu, Lookman juga langsung diminati oleh Barcelona. Menurut laporan Football Italia, Deco dan Bojan Krkic selaku bagian dari manajemen Barcelona tertarik untuk mendatangkan Lookman di bursa transfer musim panas ini.

“Duo Barcelona Deco (Direktur Olahraga Barcelona) dan Bojan Krkic (Pengelola Pemain Pinjaman Barcelona) terkesan dengan penampilan gemilang Ademola Lookman di final Liga Eropa, membangkitkan minat menjelang jendela transfer musim panas,” tulis laporan Football Italia, dikutip pada Kamis (23/5/2024).

Deco dan Krkic pun hadir langsung menonton aksi mengesankan dari Lookman dalam laga tersebut. Tak ayal, mantan pemain Everton itu bisa saja direkrut untuk menambah daya gedor serangan Blaugrana -julukan Barcelona.

