HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pemain Madura United yang Ditakuti Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Jelang Babak Final Championship Series Liga 1 2023-2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |14:04 WIB
Pemain Madura United yang Ditakuti Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Jelang Babak Final Championship Series Liga 1 2023-2024
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak (Foto: PT LIB)
A
A
A

DERETAN pemain Madura United, Malik Risaldi, menjadi sosok yang ditakuti oleh Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak jelang leg pertama babak final Championship Series Liga 1 musim 2023/2024. Hal ini tidak lepas dari performa pemain-pemain tersebut yang tengah on fire.

Seperti diketahui Persib Bandung dan Madura United menjadi dua tim yang berhasil melaju ke babak final Championship Series Liga 1 musim 2023/2024. Kedua tim berhasil melaju setelah menumbangkan lawannya di semifinal.

Persib Bandung sukses mengalahkan Bali United dengan agregat akhir 4-1. Hal itu mereka dapatkan setelah melibas Serdadu Tridatu tiga gol tanpa balas di Stadion Si Jalak Harupat.

Di sisi lain, Madura United sukses menumbangan tim calon juara Borneo FC dengan agregat 4-2. Hal ini terjadi setelah mereka menang dalam dua leg dengan skor 1-0 dan 3-2.

Seperti halnya babak semifinal, laga final Championship Series Liga 1 2023/2024 juga akan digelar dengan sistem home away. Adapun laga leg pertama ini akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (26/05/2024) malam WIB.

Jelang laga tersebut, pelatih Persib, Bojan Hodak dilanda kekhawatiran dengan kedalaman skuad lawan. Pelatih asal Kroasia tersebut mengaku jika skuad Laskar Sape Kerrab solid di semua lini. Ia juga menyebut ada beberapa pemain yang perlu diwaspadai.

Halaman:
1 2
      
