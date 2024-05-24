Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pesan Pelatih Cerezo Osaka kepada Justin Hubner Usai Dapat Kartu Merah saat Lawan Ryukyu

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |21:08 WIB
Pesan Pelatih Cerezo Osaka kepada Justin Hubner Usai Dapat Kartu Merah saat Lawan Ryukyu
Justin Hubner dapat pesan dari pelatih Cerezo Osaka. (Foto: Instagram/@justinhubner5)
PELATIH Cerezo Osaka, Akio Kogiku, memberi pesan khusus kepada Justin Hubner usai mendapat kartu merah di laga kontra Ryukyu. Meski terkesan dengan permainan Justin Hubner dalam laga itu, Kogiku meminta pemain Timnas Indonesia tersebut harus banyak belajar usai dapat kartu merah.

Ya, Cerezo Osaka baru saja melawan Ryukyu dalam laga putaran ketiga Piala Liga Jepang 2024. Meski menang 1-0 dalam laga yang digelar di Okinawa Athletic Stadium, Okinawa, Jepang pada Rabu 22 Mei 2024 itu, Cerezo Osaka kehilangan Justin Hubner.

Justin Hubner

Kemenangan atas Ryukyumemang terbilang mengesankan mengingat Cerezo Osaka bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-17. Pasalnya, Justin Hubner diusir keluar oleh wasit karena mendapat kartu merah usai melakukan professional foul kepada pemain Ryukyu, Harotu Shirai.

Selepas pertandingan, Kogiku tetap terkesan dengan permainan yang ditampilkan oleh Justin. Menurutnya, pemain berusia 20 tahun itu harus banyak belajar dari pertandingan kali ini.

