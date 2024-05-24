Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Resmi! Olivier Giroud Umumkan Pensiun dari Timnas Prancis Usai Euro 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |18:49 WIB
Resmi! Olivier Giroud Umumkan Pensiun dari Timnas Prancis Usai Euro 2024
Olivier Giroud resmi pensiun dari Timnas Prancis usai Euro 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

OLIVIER Giroud resmi mengumumkan pensiun dari Timnas Prancis usai gelaran Euro 2024. Giroud mengatakan keputusannya pensiun dari sepakbola internasional guna memberikan kesempatan kepada pemain muda.

“Ini (Euro 2024) akan menjadi kompetisi terakhir saya bersama Les Bleus. Saya akan sangat merindukannya,” kata Giroud, seperti dikutip dari BBC Internasional, Jumat (24/5/2024).

Olivier Giroud

"Kami perlu memberi jalan bagi para pemain muda. Anda juga harus berhati-hati agar tidak menjalani satu musim terlalu banyak. Anda harus menemukan keseimbangan yang tepat,” sambungnya.

Dengan demikian, Euro 2024 kemungkinan akan menjadi turnamen terakhir mantan penyerang Arsenal dan Chelsea itu di turnamen sepakbola internasional. Turnamen itu akan berlangsung di Jerman pada 14 Juni-14 Juli 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/51/1651157/menpora-erick-thohir-minta-roadmaps-padel-demi-raih-prestasi-dunia-ycp.webp
Menpora Erick Thohir Minta Roadmaps Padel demi Raih Prestasi Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/timur_kapadze.jpg
Timur Kapadze Tolak Timnas Indonesia! Ini Penyebab Negosiasi dengan PSSI Gagal Total
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement