Resmi! Olivier Giroud Umumkan Pensiun dari Timnas Prancis Usai Euro 2024

OLIVIER Giroud resmi mengumumkan pensiun dari Timnas Prancis usai gelaran Euro 2024. Giroud mengatakan keputusannya pensiun dari sepakbola internasional guna memberikan kesempatan kepada pemain muda.

“Ini (Euro 2024) akan menjadi kompetisi terakhir saya bersama Les Bleus. Saya akan sangat merindukannya,” kata Giroud, seperti dikutip dari BBC Internasional, Jumat (24/5/2024).

"Kami perlu memberi jalan bagi para pemain muda. Anda juga harus berhati-hati agar tidak menjalani satu musim terlalu banyak. Anda harus menemukan keseimbangan yang tepat,” sambungnya.

Dengan demikian, Euro 2024 kemungkinan akan menjadi turnamen terakhir mantan penyerang Arsenal dan Chelsea itu di turnamen sepakbola internasional. Turnamen itu akan berlangsung di Jerman pada 14 Juni-14 Juli 2024.