HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gagal Bareng Bayern Munich, Harry Kane Siap Menggila di Euro 2024 Bareng Timnas Inggris!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |15:59 WIB
Gagal Bareng Bayern Munich, Harry Kane Siap Menggila di Euro 2024 Bareng Timnas Inggris!
Jude Bellingham dan Harry Kane. (Foto: Reuters)
A
A
A

HARRY Kane gagal bareng Bayern Munich pada musim ini. Tetapi, Kane memastikan siap menggila di Euro 2024 bersama Timnas Inggris.

Ya, Harry Kane gagal membawa Bayern Munich meraih satu pun gelar juara pada musim ini. Di pentas Liga Jerman, Bayern harus mengakhiri 11 tahun dominasi mereka dari Bayer Leverkusen yang menyabet gelar juara musim 2023-2024 ini.

Harry Kane

Bayern Munich juga harus mendapat pil pahit lain karena pertama kalinya sejak 2011 harus finis di luar dua besar pada pentas Liga Jerman. Mereka mengakhiri musim dengan menempati urutan ketiga. Dari 34 laga yang dilakoni, Bayern meraih 72 poin.

Tak berhenti sampai di situ, Bayern Munich juga gagal menjadi juara Piala Super Jerman 2023-2024. Mereka juga gagal juara di DFB Pokal usai disingkirkan klub divisi tiga, FC Saarbrucken.

Pahitnya lagi, Bayern juga harus memupus harapan di Liga Champions 2023-2024. Mereka sejatinya berhasil melaju ke babak semifinal. Tetapi, langkah mereka menjaga asa juara dengan lolos ke babak final harus dijegal Real Madrid.

Dengan begitu, Bayern harus puasa gelar juara pada musim ini. Ini menjadi momen pertama kalinya Bayern Munich puasa juara sejak 2012.

