HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Berada Satu Grup, Timnas Indonesia Tak Perlu Khawatirkan Vietnam di Piala AFF 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |06:57 WIB
Berada Satu Grup, Timnas Indonesia Tak Perlu Khawatirkan Vietnam di Piala AFF 2024
Timnas Indonesia saat mengalahkan Vietnam di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

PENGAMAT sepak bola Tanah Air, Mohamad Kusnaeni, memberikan komentarnya soal Timnas Indonesia yang satu grup bersama Vietnam di Piala AFF 2024. Menurutnya, hal tersebut tidak menjadi masalah besar karena Skuad Garuda sedang dihantui tren bagus melawan The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia tergabung dalam Grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Skuad Garuda tak boleh anggap sebelah mata grup ini, terlebih akan berhadapan dengan rivalnya, yakni The Golden Star Warriors.

Soal undian itu, Kusnaeni merasa Timnas Indonesia cukup beruntung karena lawan terberatnya adalah Vietnam. Sebab pria yang akrab disapa Bung Kus ini menilai kalau pesaing kuat Skuad Garuda di Asia Tenggara selain Vietnam, yaitu Malaysia dan Thailand.

“Di level ASEAN kita memang tak punya banyak pilihan soal drawing,” tutur Bung Kus kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (24/5/2024).

“Kalau bukan Vietnam, ya kita harus siap bertemu Thailand atau Malaysia. Soalnya, empat negara ini memang dianggap paling kuat di ASEAN saat ini,” sambungnya.

Bung Kus mengatakan, Timnas Indonesia tidak seharusnya gentar bersua Vietnam. Pasalnya, Skuad Garuda sudah mampu menjinakkan rivalnya tersebut. Buktinya, Skuad Garuda selalu menang dalam tiga pertemuan terakhir melawan The Golden Star Warriors.

Halaman:
1 2
      
