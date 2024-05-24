Respons Keren Maarten Paes Setelah Bikin 8 Penyelamatan Krusial Jelang Laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina

CALON kiper Timnas Indonesia Maarten Paes angkat bicara setelah tampil gemilang di laga Tampa Bay Rowdies vs FC Dallas di lanjutan 16 besar US Open Cup 2024, Kamis 23 Mei 2024 WIB. Ia mengaku kesal kebobolan penalti meski membuat delapan penyelamatan krusial di laga tersebut.

Dalam laga yang dilangsungkan di markas lawan itu, FC Dallas menang 2-1. Maarten Paes pun ditunjuk sebagai man of the match atas sejumlah penyelamatan krusial yang dilakukan.

Selepas pertandingan, Maarten Paes bahagia bisa tampil solid di bawah mistar gawang FC Dallas. Namun, ia gusar karena wasit memberi penalti untuk Tampa Bay Rowdies.

"Terkadang Anda mengalami hari-hari di mana Anda merasa tak terkalahkan dan tidak ada yang bisa melewati Anda," ujar Maarten dikutip dari akun X manajer konten FC Dallas, Garrett Melcer (@GarrettMelcer), Kamis (23/5/2024).

"Saya sedikit marah atas keputusan (PK) tersebut karena hal itu menghilangkan clean sheet saya dan saya ingin menghadiahi diri saya sendiri dengan hal itu," sambungnya.

Terlepas dari itu, penampilan impresif Maarten Paes tentu patut diapresiasi. Selanjutnya, Maarten Paes dan kolega akan menghadapi Sporting KC di perempatfinal US Open Cup 2024. Laga itu akan digelar di Children's Mercy Park, Kansas, Amerika Serikat pada 9 Juli 2024 mendatang.