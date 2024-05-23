Kata-Kata Maarten Paes Usai Bikin Geger Indonesia Jelang Laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

KATA-kata Maarten Paes usai bikin geger Indonesia jelang laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Maarten Paes bikin geger pencinta sepakbola Indonesia karena tampil gemilang saat membela sang klub, FC Dallas, kontra Tampa Bay di babak 16 besar US Open Cup 2024, Kamis (23/5/2024) pagi WIB.

Kiper 25 tahun ini bikin geger karena melakukan delapan penyelamatan di laga tersebut! Alhasil, FC Dallas pun memenangkan laga dengan skor 2-1.

“Pemain terbaik klub kami dengan performa tertinggi, 8 saves: Maartes,” tegas akun X FC Dallas, @FCDallas.

Kelar pertandingan, Maarten Paes pun angkat suara. Ia sedikit kecewa karena sang lawan mendapatkan Hadiah tendangan penalti, sehingga dirinya gagal mencatatkan clean sheet.

“Kadang-kadang Anda mengalami hari-hari di mana Anda merasa tak terkalahkan tak ada yang bisa melewati Anda,” kata Maarten Paes, Okezone mengutup dari akun X Digital Content Manager FC Dallas, Garrett Melcer, @GarrettMelcer.

“Saya sedikit marah dengan keputusan penalti yang diberikan. Sebab, hal itu menyebabkan kami gagal mencatatkan clean sheet,” lanjut eks kiper FC Utrecht ini.