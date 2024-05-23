Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kata-Kata Maarten Paes Usai Bikin Geger Indonesia Jelang Laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |22:24 WIB
Kata-Kata Maarten Paes Usai Bikin Geger Indonesia Jelang Laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Maarten Paes tampil gemilang di Tampa Bay vs FC Dallas. (Foto: Instagram/@fcdallas)
A
A
A

KATA-kata Maarten Paes usai bikin geger Indonesia jelang laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Maarten Paes bikin geger pencinta sepakbola Indonesia karena tampil gemilang saat membela sang klub, FC Dallas, kontra Tampa Bay di babak 16 besar US Open Cup 2024, Kamis (23/5/2024) pagi WIB.

Kiper 25 tahun ini bikin geger karena melakukan delapan penyelamatan di laga tersebut! Alhasil, FC Dallas pun memenangkan laga dengan skor 2-1.

Maarten Paes

“Pemain terbaik klub kami dengan performa tertinggi, 8 saves: Maartes,” tegas akun X FC Dallas, @FCDallas.

Kelar pertandingan, Maarten Paes pun angkat suara. Ia sedikit kecewa karena sang lawan mendapatkan Hadiah tendangan penalti, sehingga dirinya gagal mencatatkan clean sheet.

“Kadang-kadang Anda mengalami hari-hari di mana Anda merasa tak terkalahkan tak ada yang bisa melewati Anda,” kata Maarten Paes, Okezone mengutup dari akun X Digital Content Manager FC Dallas, Garrett Melcer, @GarrettMelcer.

“Saya sedikit marah dengan keputusan penalti yang diberikan. Sebab, hal itu menyebabkan kami gagal mencatatkan clean sheet,” lanjut eks kiper FC Utrecht ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187352/shin_tae_yong_resmi_ke_indonesia_shintaeyong7777-UidO_large.jpg
Shin Tae-yong Resmi Balik ke Indonesia, Ada Kaitan dengan Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187299/berikut_dua_calon_pelatih_top_yang_resmi_gagal_menangani_timnas_indonesia-JMsr_large.jpg
2 Calon Pelatih Top yang Resmi Gagal Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 Timur Kapadze!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187260/timnas_indonesia-0Ujz_large.jpg
Hasil Wawancara di Eropa: 2 Nama Calon Pelatih Timnas Indonesia Bakal Dibahas di Rapat Exco PSSI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187220/giovanni_van_bronckhorst-4h3j_large.jpg
Adu Prestasi John Herdman dan Van Bronckhorst, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/50/1650795/jangan-mau-cuma-dibilang-fomo-boxing-yuk-kita-kupas-lebih-dalam-iix.webp
Jangan Mau Cuma Dibilang FOMO Boxing, Yuk Kita Kupas Lebih Dalam!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/02/menpora_erick_thohir_menerima_audiensi_ketua_pbpi.jpg
Erick Thohir Ultimatum PB Padel! Diminta Serahkan Roadmap Demi Masuk DBON dan Tembus Olimpiade
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement