Tampa Way Rowdies vs FC Dallas: Maarten Paes Bawa Red Stripes Menang Tipis 2-1

FLORIDA - Kiper naturalisasi Indonesia, Maarten Paes berhasil membantu timnya, FC Dallas melewati babak 16 besar US Open Cup atau Piala Terbuka Lamar Hunt Amerika Serikat 2024. Kepastian tersebut didapatkan FC Dallas usai mengalahkan Tampa Bay Rowdies di Al Lang Stadium, Kamis (23/5/2024) pagi WIB.

Red Stripes -julukan Dallas FC- menang tipis dengan skor akhir 2-1. Dua gol Dallas FC masing-masing dicetak Patrickson Delgado (15') dan Logan Farrington (26').

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tampa Bay Rowdies mampu memberikan tekanan kepada FC Dallas saat babak pertama baru berjalan 10 menit. Sementar pada menit ke-11 gawang Maarten Paes mendapatkan serangan, tetapi penyelesain akhir yang kurang sempurna dari salah satu pemain Tampa Bay Rowdies membuat skor masih imbang tanpa gol.

Serangan balik yang dilakukan FC Dallas pun berbuah hasil pada menit ke-14, setelah Patrickson Delgado berhasil menyelesaikan umpan Jesus Ferreira dan tak mampu diamankan kiper Tampa Bay Rowdies, Jordan Farr. Pada menit ke-18, Maarten Paes sukses menggagalkan serangan berbahaya dari tim lawan dan membuat gawang FC Dallas tetap aman.

FC Dallas pun kembali membungkam Tampa Bay Rowdies, setelah Lagon Farrington berhasil memanfaatkan umpan Herbert Endeley pada menit ke-26. Tampa Bay Rowdies mencoba untuk memperkecil ketertinggalan pada menit ke-41, tetapi Maarten Paes masih bisa mengawal gawang FC Dallas.

Meski terus bermain menyerang menjelang akhir babak pertama, tetapi Tampa Bay Rowdies tak mampu mencetak gol ke gawang Maarten Paes. Alhasil, FC Dallas menutup paruh pertama dengan keunggulan 2-0.