Mantan Pemain Manchester United Komentari Marselino Ferdinan: Dia di Antara Sombong dan Percaya Diri!

MANTAN pemain Manchester United, Ryan Giggs mengomentari penampilan Marselino Ferdinan. Dari cuplikan singkat yang ia lihat dari permainan penggawa KMSK Deinze dan Timnas Indonesia itu, Giggs menyebut Marselino seperti di antara sombong dan percaya diri.

Giggs membicarakan Marselino usai Ibnu Jamil dan Mario Delano dari akun youtube The United Wave memiliki kesempatan berbincang dengan legenda Manchester United tersebut. Dalam momen itulah Ibnu Jamil dan Mario meminta tanggapan Giggs akan penampikan Marselino.

Menariknya, Giggs terpukau melihat aksi dan permainan Marselino. Ia menilai Marselino sebagai pemain berbakat yang sangat percaya diri dan hal itu ia lihat juga lebih ke arah sombong karena kemampuannya tersebut.

“Dia (Marselino) berbakat. Menurut saya dengan menontonnya saja saya melihat dia di antara sombong dan percaya diri," ujar Giggs, kepada akun youtube The United Wave yang dikutip akun instagram @futboll.Indonesiaa, dikutip Kamis (23/5/2024).

Kendati demikian, Giggs tak bermaksud menyudutkan Marselino karena sifat sombongnya itu. Giggs merasa itu justru baik karena Marselino terbukti percaya dengan bakat yang dimilikinya serta sangat menikmati permainannya sendiri.

"Dia percaya dengan kemampuannya. Dan juga seperti yang saya katakan pada Anda. Ketika Anda melakukan yang terbaik adalah ketika Anda mengekspresikan diri Anda. Dia terlihat menikmatinya dan mengekspresikan dirinya,” lanjut Giggs.