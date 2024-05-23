Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pengamat Sepakbola Korea Selatan Prediksi Pratama Arhan Bakal Bersinar di Suwon FC

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |21:28 WIB
Pengamat Sepakbola Korea Selatan Prediksi Pratama Arhan Bakal Bersinar di Suwon FC
Pemain Suwon FC, Pratama Arhan. (Foto: Instagram/suwonfc)
A
A
A

SUWON – Pengamat sekaligus komentator sepakbola Korea Selatan, Lim Hyeong-cheol memprediksi Pratama Arhan akan bersinar di Suwon FC. Sebab ia merasa gaya bermain Arhan selama ini cocok dengan permainan Suwon FC.

Menariknya, Lim Hyeong-cheol berkata seperti itu disaat Arhan belum bisa membuktkan diri di Suwon FC. Bahkan fullback kiri Timnas Indonesia itu belum melakoni laga debut sejak bergabung pada Januari 2024 lalu.

Pratama Arhan belum mendapatkan kesempatan bermain untuk Suwon FC. Mantan pemain PSIS Semarang itu diketahui sudah bergabung dengan klub sejak meninggalkan klub Jepang Tokyo Verdy pada Januari 2024 lalu.

Pelatih Suwon FC, Kim Eun-joong mengakui debut Arhan terhalang oleh agenda Timnas Indonesia U-23. Arhan memang sempat dipanggil ke Timnas Indonesia U-23 untuk bermain di Piala Asia U-23 2024 dan babak playoff Olimpiade Paris 2024.

Pratama Arhan

Meskipun belum debut, Lim Hyeong-cheol meyakini gaya bermain Pratama Arhan akan klop dengan taktik Kim Eun-joong. Namun menurutnya, Arhan untuk saat ini masih belum diberikan kesempatan karena masalah kebugaran.

“Arhan adalah pemain yang menggabungkan dribbling, penetrasi, dan aktivitas. Ini cocok dengan taktik pelatih Kim Eun-joong sampai batas tertentu, jadi dia pasti akan berguna,” ujar Lim dikutip dari Joongboo, Kamis (23/5/2024).

Halaman:
1 2
      
