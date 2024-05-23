Ini Alasan Pelatih Suwon FC Belum Mainkan Pratama Arhan di Liga Korea Selatan

SUWON – Semenjak bergabung dengan Suwon FC, pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan belum debut di ajang Liga Korea Selatan. Menanggapi hal itu, pelatih Suwon FC, Kim Eun-joong akhirnya buka suara.

Menurut Kim Eun-joong, alasan utama Arhan masih bekum dimainkan karena sang pemain sempat sibuk dengan Timnas Indonesia U-23. Jadi, hal itu menghambat Arhan untuk bisa segera debut bersama Suwon FC.

Sebagai penginat, Pratama Arhan direkrut klub Liga 1 Korea Selatan Suwon FC pada Januari 2024 lalu. Mantan pemain PSIS Semarang itu bergabung dengan Suwon setelah meninggalkan klub Jepang Tokyo Verdy.

Namun demikian, Arhan tak kunjung mendapatkan kesempatan debutnya bersama Suwon FC. Nasib pemain berusia 22 tahun itupun dipertanyakan. Kini, pelatih Kim Eun-joong akhirnya menjawab pertanyaan itu.

Kim menjelaskan, Arhan belum mendapatkan kesempatan bermain untuk Suwon FC karena sempat dilepas klub untuk membela Timnas Indonesia U-23. Saat itu, Arhan memang masuk dalam daftar pemain untuk Piala Asia U-23 2024 dan play-off Olimpiade Paris 2024.

“Arhan dalam kondisi baik sebelum dia terpilih menjadi anggota tim Olimpiade Indonesia pada bulan April dan Mei. Jika dia tidak terpilih pada saat itu, dia bisa saja digunakan,” kata Kim dilansir dari Joongboo, Kamis (23/5/2024).