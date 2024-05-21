4 Pemain Timnas Indonesia dengan Caps Terbanyak di Bawah Asuhan Shin Tae-yong, Nomor 1 Pratama Arhan!

4 pemain Timnas Indonesia dengan caps terbanyak di bawah asuhan Shin Tae-yong menarik diulas. Salah satunya ada Pratama Arhan.

Sejak melawan Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memang punya sejumlah pemain andalan Tanah Air yang tak pernah terlewat dipanggilnya kala skuad Garuda berlaga. Tentu saja, hal itu tak terlepas dari performa apik para pemain tersebut.

Dengan begitu, ada sejumlah pemain yang sudah mengoleksi banyak caps di bawah asuhan Shin Tae-yong. Siapa saja mereka? Berikut 4 pemain Timnas Indonesia dengan caps terbanyak di bawah asuhan Shin Tae-yong.

4. Asnawi Mangkualam





Salah satu pemain Timnas Indonesia dengan caps terbanyak di bawah asuhan Shin Tae-yong adalah Asnawi Mangkualam. Dia sudah mengoleksi 38 caps sejauh ini.

Asnawi bahkan turut dipercaya Shin Tae-yong menjadi kapten Timnas Indonesia senior. Sejauh ini, dia pun sudah bisa mengoleksi 2 gol.

3. Ricky Kambuaya





Di urutan ketiga, ada Ricky Kambuaya. Dia sudah mengoleksi 37 caps di skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- asuhan Shin Tae-yong.

Ricky Kambuaya pertama kali membela Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong pada Oktober 2021. Sejak itu, dia kerap jadi andalan.