Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Timnas Indonesia dengan Caps Terbanyak di Bawah Asuhan Shin Tae-yong, Nomor 1 Pratama Arhan!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |20:42 WIB
4 Pemain Timnas Indonesia dengan Caps Terbanyak di Bawah Asuhan Shin Tae-yong, Nomor 1 Pratama Arhan!
Shin Tae-yong bersama Pratama Arhan. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

4 pemain Timnas Indonesia dengan caps terbanyak di bawah asuhan Shin Tae-yong menarik diulas. Salah satunya ada Pratama Arhan.

Sejak melawan Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memang punya sejumlah pemain andalan Tanah Air yang tak pernah terlewat dipanggilnya kala skuad Garuda berlaga. Tentu saja, hal itu tak terlepas dari performa apik para pemain tersebut.

Dengan begitu, ada sejumlah pemain yang sudah mengoleksi banyak caps di bawah asuhan Shin Tae-yong. Siapa saja mereka? Berikut 4 pemain Timnas Indonesia dengan caps terbanyak di bawah asuhan Shin Tae-yong.

4. Asnawi Mangkualam

Asnawi Mangkualam

Salah satu pemain Timnas Indonesia dengan caps terbanyak di bawah asuhan Shin Tae-yong adalah Asnawi Mangkualam. Dia sudah mengoleksi 38 caps sejauh ini.

Asnawi bahkan turut dipercaya Shin Tae-yong menjadi kapten Timnas Indonesia senior. Sejauh ini, dia pun sudah bisa mengoleksi 2 gol.

3. Ricky Kambuaya

Ricky Kambuaya

Di urutan ketiga, ada Ricky Kambuaya. Dia sudah mengoleksi 37 caps di skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- asuhan Shin Tae-yong.

Ricky Kambuaya pertama kali membela Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong pada Oktober 2021. Sejak itu, dia kerap jadi andalan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186856/lyfe_oldenstam_buka_peluang_bela_timnas_indonesia_lyfeoldensteam-jebB_large.jpg
BREAKING NEWS: Pemain Como 1907 Lyfe Oldenstam Buka Peluang Perkuat Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/47/3186819/jay_idzes_berpotensi_ajak_lyfe_oldenstam_comofootballindonesia-UH4G_large.jpg
Jay Idzes Ajak Pemain Como 1907 Lyfe Oldenstam Perkuat Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186800/patrickkluivert_diprediksi_cepat_oleh_dipecat_oleh_ajax_amsterdam_patrickkluivert9-Kt7j_large.jpg
Patrick Kluivert Langsung Dipecat Ajax Amsterdam jika Ditunjuk sebagai Pelatih?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186782/john_heitinga_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_johnheitinga-bUpY_large.jpg
Follow Erick Thohir, John Heitinga Pelatih Timnas Indonesia Selanjutnya?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/51/1650179/jawa-barat-juara-umum-kejurnas-pb-pobsi-hary-tanoesoedibjo-selamat-para-pemenang-pqy.webp
Jawa Barat Juara Umum Kejurnas PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo: Selamat Para Pemenang!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/giovanni_van_bronckhorst.jpg
Belum Ada Kontak Resmi Giovanni van Bronckhorst dengan PSSI
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement