HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Segrup dengan Timnas Indonesia, Pelatih Vietnam Yakin Bisa Raih Hasil Bagus di Piala AFF 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |20:25 WIB
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

HANOI – Pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang-sik, mengomentari hasil drawing atau undian Piala AFF 2024. Segrup dengan Timnas Indonesia, Kim Sang-sik tak gentar.

Kim Sang-sik bahkan optimis Timnas Vietnam bisa mendapat hasil bagus dari Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Menurutnya The Golden Stars -julukan Timnas Vietnam- bisa keluar sebagai juara jika memiliki persiapan baik.

Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam

Ya, drawing atau undian Piala AFF 2024 telah berlangsung di Hanoi, Vietnam pada Selasa (21/5/2024). Hasilnya, Vietnam berada di Grup B bursama Filipina, Laos, dan Myanmar.

Piala AFF 2024 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Dalam edisi ke-15 ini, sebanyak sembilan tim sudah memastikan diri lolos ke putaran final, sedangkan Brunei Darussalam akan menghadapi Timor Leste untuk bergabung di Grup A bersama Thailand, Malaysia, Singapura, dan Kamboja.

Meski belum menjalani debut sebagai pelatih Vietnam, Kim Sang-sik sudah merasakan ketatnya persaingan di Piala AFF 2024. Tetapi, ia optimis Vietnam bisa mendapatkan hasil bagus saat menghadapi Timnas Indonesia.

"Acara drawing baru saja berakhir, namun saya sudah bisa merasakan panasnya turnamen sudah dimulai. Indonesia adalah tim yang kuat. Namun, jika tim Vietnam mempersiapkan diri dengan matang, kami pasti bisa meraih hasil bagus di hadapan mereka," kata Kim Sang-sik, dikutip dari The Thao247, Selasa (21/5/2024).

Halaman:
1 2
      
