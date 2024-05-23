Masyarakat Belanda Doakan Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 Gara-Gara Nathan Tjoe-A-On

MASYARAKAT Belanda mendoakan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 gara-gara Nathan Tjoe-A-On menarik untuk dibahas. Sebab sejumlah netizen asal Belanda tersebut ternyata ikut memantau perkembangan Timnas Indonesia yang saat ini tengah berjuang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Terkait masyarakat Belanda yang mendoakan Timnas Indonesia itu dapat dilihat di posting-an klub Eredivisie, SC Heerenveen. Saat itu Heerenven menyinggung Nathan Tjoe-A-On yang sedang berjuang membela Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024.

Dalam posting-an tersebutlah beberapa netizen Belanda menyadari bahwa banyak pesepakbola negara mereka yang memilih membela Timnas Indonesia. Meski para pemain berdarah Belanda itu memilih membela negara lain, hebatnya masyarakat Negeri Kincir Angin tersebut tetap menghormati keputusan mereka.

Bahkan ada yang mendoakan dengan hadirnya para pemain naturalisasi berdarah Belanda, Timnas Indonesia bisa menembus Piala Dunia 2026 yang nantinya akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat tersebut.

“Mereka (para pemain naturalisasi Timnas Indonesia) gagal menembus Timnas Belanda. Tetapi, mereka tetap keren memilih mewakili negara Anda,” bunyi salah satu komentar warga Belanda di instagram SC Heerenveen.

“Bakal lebih baik jika mereka (Timnas) Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia,” sahut netizen Belanda lainnya.