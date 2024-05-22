Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Cara dan Harga Langganan Vision+ untuk Nonton Euro 2024

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |15:13 WIB
Ini Cara dan Harga Langganan Vision+ untuk Nonton Euro 2024
Euro 2024 dapat disaksikan secara live streaming di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Turnamen sepakbola terbesar di Eropa, Euro 2024 sudah di depan mata! Vision+ hadir sebagai Official Broadcaster untuk menghadirkan semua pertandingan EURO 2024 secara live streaming yang dapat diakses di sini.

Untuk menonton streaming EURO 2024, aktifkan Paket Early Bird EURO 2024 dengan harga spesial hanya Rp 79.000,-. Nikmati akses streaming semua pertandingannya mulai dari babak penyisihan grup hingga final.

Untuk pelanggan yang membeli paket Early Bird EURO 2024 akan mendapatkan benefit tambahan berupa paket Vision+ Premium. Nikmati ribuan konten premium Vision+, termasuk Original Series Vision+ dengan berbagai genre terlengkap, drama Korea, konten Bollywood, dan masih banyak lagi!

Paket Earlybird EURO 2024 tersedia dalam jumlah terbatas. Segera beli paketnya di website atau aplikasi Vision+ dengan klik di sini. Bersiaplah untuk mendukung tim jagoan Anda di EURO 2024.

Euro 2024

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
